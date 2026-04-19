پشاور زلمی کا کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف شاندار 255 رنز کا مجموعہ، بابر اعظم کی سنچری نے رنگ جمایا

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے 29ویں میچ میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز کا بڑا سکور بنا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کپتان بابر اعظم کی ناقابل شکست سنچری اور کسل مینڈس کی جارحانہ نصف سنچری نمایاں رہی۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا 29 واں مقابلہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان کھیلا گیا، جہاں پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز کا بلند ترین مجموعہ اسکور کیا۔ یہ اس سیزن کا سب سے بڑا انفرادی سکور ہے۔
میچ کا ٹاس کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے جیتا اور پشاور زلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ زلمی کی اننگز کی بنیاد ان کے کپتان بابر اعظم کی شاندار اور ناقابل شکست سنچری بنی۔ بابر اعظم نے صرف 52 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 100 رنز بنائے، جس میں چھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ ان کی بلے بازی نے شائقین کرکٹ کو خوب محظوظ کیا۔ انہیں سری لنکن بلے باز کسل مینڈس کا بھرپور ساتھ ملا، جنہوں نے جارحانہ انداز میں کھیلتے ہوئے 83 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ مینڈس نے اپنی اننگز میں دس چوکے اور تین بلند و بالا چھکے لگائے۔ ان کے علاوہ دیگر بلے بازوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ فرحان یوسف نے 19 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ محمد حارث 16 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ آخر میں ایرون ہارڈے نے 26 رنز کی ناقابل شکست اننگز کے ساتھ سکور کو 255 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے بالنگ میں کچھ مشکلات نظر آئیں، تاہم انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ پشاور زلمی کی جانب سے ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر کی مضبوط کارکردگی نے ٹیم کو ایک بہت بڑے مجموعے تک پہنچایا۔ اس بڑے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو بہترین کارکردگی دکھانا ہوگی۔
اس میچ کے لیے پشاور زلمی کی پلیئنگ الیون میں کپتان بابر اعظم، محمد حارث، کسل مینڈس (وکٹ کیپر)، فرحان یوسف، مائیکل بریسویل، افتخار احمد، عبدالصمد، ایرون ہارڈے، صفیان مقیم، محمد باسِط علی اور علی رضا شامل تھے۔
دوسری جانب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم میں شامل تھے: شمیل حسین، سعود شکیل (کپتان)، ریلی روسو، حسن نواز، دنیش چندیمل (وکٹ کیپر)، بیون جیکبز، جہانداد خان، ثاقب خان، الزاری جوزف، ابرار احمد اور عثمان طارق۔
بابر اعظم کی سنچری اور کسل مینڈس کی دھواں دار اننگز نے پشاور زلمی کو کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف بڑا مجموعہ بنانے میں مدد دی، جس سے کوئٹہ کے لیے ہدف کا تعاقب مشکل بن گیا
