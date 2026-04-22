پشاور زلمی کی کراچی کنگز پر شاندار فتح، پی ایس ایل 11 میں مسلسل کامیابی

پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 کے 32 ویں میچ میں کراچی کنگز کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔ کسل مینڈس اور فرحان یوسف کی شاندار بیٹنگ نے زلمی کو فتح دلائی۔
پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 میں کراچی کنگز کو سات وکٹوں سے شکست دے دی، جس میں کسل مینڈس اور فرحان یوسف نے لاہور میں 183 رنز کے تعاقب کو کامیابی سے حاصل کیا۔ لاہور (دنیا نیوز) – پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل 11) میں اپنی مضبوط کارکردگی جاری رکھتے ہوئے جمعہ کو لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے 32 ویں میچ میں کراچی کنگز کے خلاف واضح سات وکٹوں کی فتح حاصل کی۔ 183 رنز کے چیلنجنگ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، زلمی نے 18.
5 اوورز میں صرف تین وکٹوں کے نقصان پر تعاقب مکمل کیا۔ یہ فتح کسل مینڈس اور فرحان یوسف کی شاندار ناقابل شکست اننگز پر مبنی تھی، جنہوں نے ٹیم کو اعتماد کے ساتھ ہدف تک پہنچایا۔ اننگز کی شروعات جیمز ونس اور کپتان بابر اعظم نے خوبصورتی سے کی، جنہوں نے اوپننگ وکٹ کے لیے 37 رنز جوڑے۔ ونس نے دو چوکوں اور ایک چھکے سمیت 10 گیندوں پر 16 رنز بنائے، لیکن حسن علی نے وکٹ حاصل کرکے اس شراکت کو توڑ دیا۔ بابراعظم جلد ہی اس کے بعد 19 گیندوں پر 25 رنز بنا کر عباس آفریدی کا شکار بن گئے، جس سے زلمی پاور پلے کے اندر 45-2 پر پہنچ گئی۔ ابتدائی جھٹکوں کے باوجود، تعاقب مکمل طور پر زلمی کے کنٹرول میں رہا کیونکہ مینڈس نے اننگز کی ذمہ داری سنبھال لی۔ کسل مینڈس نے پراعتماد اور جارحانہ اننگز کھیلی، درمیانی اوورز میں رفتار برقرار رکھتے ہوئے استحکام بھی برقرار رکھا۔ انہوں نے پی ایس ایل 11 کی اپنی چوتھی نصف سنچری مکمل کی، کراچی کے بولنگ اٹیک کے خلاف وقت اور طاقت کا بہترین امتزاج دکھایا۔ زلمی 95-3 پر تھوڑی سی مشکلات میں پڑ گئی جب عارون ہارڈی 5 رنز بنا کر خوشدل شاہ کا شکار بن گئے۔ تاہم، یہ کراچی کنگز کے لیے آخری کامیابی ثابت ہوئی کیونکہ مینڈس کو فرحان یوسف کی صورت میں ایک قابل ساتھی مل گیا۔ اس جوڑی نے فیصلہ کن شراکت قائم کی، آہستہ آہستہ تعمیر نو کی اور پھر مناسب وقت پر رفتار بڑھائی۔ فرحان نے متاثر کن انداز میں گیئر تبدیل کیے، آسانی سے چوکوں کی بارش کی اور مطلوبہ شرح تیزی سے کم ہوتی گئی۔ فرحان یوسف نے اپنی پہلی پی ایس ایل نصف سنچری کو شاندار انداز میں حاصل کی، چار چوکوں اور تین چھکوں سمیت 35 گیندوں پر ناقابل شکست 58 رنز بنائے۔ مینڈس 43 گیندوں پر 80 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے، انہوں نے پانچ چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے میچ جیتنے والی اننگز کھیلی۔ اس سے قبل، کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 182-9 رنز بنائے، جس میں جیسن رائے نے شاندار 51 گیندوں پر 85 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 11 چوکوں اور دو چھکوں نے مضبوط مجموعہ کی بنیاد فراہم کی۔ ڈیوڈ وارنر 11 رنز بنا کر علی رضا کا شکار بن گئے، جبکہ سلمان علی آغا نے 12 اور ریزا ہینڈرکس نے 13 رنز کا اضافہ کیا۔ عظام خان نے 19 گیندوں پر 35 رنز کی تیز رفتار بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی کو 150 رنز سے آگے بڑھایا۔ تاہم، علی رضا کی شاندار بولنگ کی وجہ سے اننگز کے آخر میں رفتار کم ہو گئی۔ زلمی کے فاسٹ بولر نے چار وکٹیں حاصل کیں، جس میں آخری اوور میں ایک ڈرامائی ہیٹ ٹرک بھی شامل تھی۔ انہوں نے شاہد عزیز کو پائنٹ پوائنٹ یارکر سے آؤٹ کیا اور پھر آخری گیند پر حسن علی کو آؤٹ کرکے ہیٹ ٹرک مکمل کی، اس طرح ایک یادگار اسپیل نے کراچی کو 190 رنز سے نیچے رکھا۔ سفیان مقیم، افتخار احمد اور عارون ہارڈی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ کراچی کی بیٹنگ لائن اپ جیسن رائے کے غلبے سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس نتیجے سے پی ایس ایل 11 کے پوائنٹس ٹیبل میں پشاور زلمی کی پوزیشن مزید مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مسلسل جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور پلے آف کے لیے مضبوط رفتار برقرار رکھتے ہیں۔ دریں اثنا، کراچی کنگز ابھی بھی ٹیبل کے نچلے حصے میں دباؤ کا شکار ہے، اس شکست سے ٹورنامنٹ میں مزید پیشرفت کے امکانات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ میچ پشاور زلمی کے لیے ایک اہم فتح تھی، جس نے انہیں پی ایس ایل 11 میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھنے میں مدد کی۔ کراچی کنگز کو اب اپنے اگلے میچوں میں بہتر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پلے آف کے لیے اپنی امیدیں زندہ رکھ سکیں
PSL 11 Peshawar Zalmi Karachi Kings Kusal Mendis Farhan Yousaf Cricket
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PCB bans Dasun Shanaka for one year over PSL contract breachAccording to PCB, Shanaka, who was signed by Lahore Qalandars for PSL 11, withdrew from the tournament, thereby breaching his contract
Read more »
Pakistan, IMF agree on 11 structural reform targets for next fiscal yearUnder the deal, 11 broad reforms will be implemented over the next fiscal year across fiscal management, administration, social protection, energy, and trade sectors
Read more »
پی ایس ایل: فخر زمان کی سنچری، لاہور کا کوئٹہ کو جیت کیلیے 198 رنز کا ہدففخر زمان نے 6 چھکوں اور 11 چوکوں کی مدد سے 51 گیندوں پر 103 رنز کی شاندار اننگز کھیلی
Read more »
PSL 11: Lahore Qalandars edge Quetta Gladiators despite Rossouw, Shamyl fiftiesFakhar Zaman’s brilliant century leads Lahore Qalandars to a tense nine-run victory over Quetta Gladiators in PSL 11 despite fighting half-centuries in the chase.
Read more »
PSL 11: Rawalpindiz opt to bat after winning toss against in-form Multan SultansRawalpindiz elect to bat against Multan Sultans in PSL 11 clash as Rizwan eyes improved finish despite disappointing campaign.
Read more »
Multan Sultans condemn Rawalpindiz to eighth straight loss in in PSL 11Multan Sultans delivered a commanding all-round performance to defeat Rawalpindiz by six wickets in the 31st match of the Pakistan Super League Season 11 at National Bank Stadium on Tuesday.
Read more »