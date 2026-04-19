پشاور زلمی کی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف شاندار 118 رنز کی فتح، بابر اعظم کی سنچری رنگ لے آئی

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 118 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی. بابر اعظم کی سنچری نے زلمی کو 255 رنز کے بڑے اسکور تک پہنچایا، جس کے جواب میں گلیڈی ایٹرز 137 رنز پر آل آؤٹ ہو گئے۔
پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 118 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے 29ویں میچ میں زبردست فتح اپنے نام کر لی۔ یہ میچ اتوار کو نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیل ا گیا جہاں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم 256 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب میں 18.
1 اوورز میں 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بیون جیکبس 34 رنز بنا کر سب سے نمایاں بلے باز رہے، جبکہ شمیل حسین نے 21 رنز کا اضافہ کیا۔ ڈinesh چندیمل اور الزاری جوزف نے 19، 19 رنز بنائے، اور کپتان سعود شکیل 12 رنز کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ پشاور زلمی کی جانب سے محمد باسط اور علی رضا نے تباہ کن بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین، تین وکٹیں حاصل کیں۔ ایرن ہارڈی نے دو وکٹیں حاصل کیں، جبکہ سفیان مقیم اور مائیکل بریسویل نے ایک، ایک وکٹ اپنے نام کی۔ اس سے قبل، کوئٹہ کے کپتان سعود شکیل نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جو ان کے حق میں ثابت نہ ہو سکا۔ زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ یہ بڑا مجموعہ بابر اعظم اور کسل مینڈس کے درمیان ایک شاندار شراکت داری کی بدولت ممکن ہوا۔ زلمی کا آغاز جارحانہ رہا، محمد حارث نے تیز رفتار 16 رنز بنائے اور ٹیم نے 1.3 اوورز میں 30 رنز بنا لیے تھے کہ وہ الزاری جوزف کی گیند پر پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد کسل مینڈس نے بابر اعظم کا ساتھ دیا اور دونوں نے دوسری وکٹ کے لیے 135 رنز کی مضبوط شراکت قائم کی۔ اس شراکت کے دوران دونوں بلے بازوں نے اپنی نصف سنچریاں مکمل کیں۔ مینڈس بالآخر عثمان طارق کا شکار بنے، جنہوں نے 44 گیندوں پر 83 رنز کی دلکش اننگز کھیلی، جس میں 10 چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ بابر اعظم نے پھر فرحان یوسف کے ساتھ 24 رنز کی شراکت قائم کی، جنہوں نے محض 8 گیندوں پر 19 رنز بنائے اور جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اننگز کے اختتام پر بابر اعظم اور ایرن ہارڈی نے مل کر 66 رنز کی ناقابل شکست شراکت بنائی، جس نے زلمی کو ایک مضبوط مجموعہ حاصل کرنے میں مدد دی۔ بابر اعظم نے اننگز کی آخری گیند پر اپنی تیسری پی ایس ایل سنچری مکمل کی اور 52 گیندوں پر 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے اپنی اننگز میں چھ چوکے اور چار چھکے لگائے۔ ایرن ہارڈی نے بھی 10 گیندوں پر 26 رنز کا تیز رفتار اضافہ کیا، جس میں تین چھکے شامل تھے۔ بابر اعظم کو ان کی شاندار سنچری اور میچ وننگ پرفارمنس پر میچ آف دی میچ قرار دیا گیا
کرکٹ پاکستان سپر لیگ پشاور زلمی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بابر اعظم
United States Latest News, United States Headlines
پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 118 رنز سے شکست دے دیپاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کے ایک اہم میچ میں پشاور زلمی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 118 رنز کے بڑے فرق سے ہرا دیا۔ بابر اعظم کی سنچری اور زلمی کے باؤلرز کی عمدہ کارکردگی اس فتح کی اہم وجوہات تھیں۔
Read more »