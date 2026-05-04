پشاور زلمی کا شاندار مظاہرہ: بابر اعظم اور سفیان مقیم کا ایوارڈز میں جلوہ افشانی

پاکستان سپر لیگ کی ایوارڈ تقریب میں پشاور زلمی کے کھلاڑیوں نے نمایاں ایوارڈز جیتے۔ بابر اعظم کو بہترین بلے باز اور سفیان مقیم کو بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی جس میں پشاور زلمی کے کھلاڑیوں کی نمایاں کارکردگی کو سراہا گیا۔ بابر اعظم اور سفیان مقیم اس ٹورنامنٹ کے سب سے بڑے فاتحین میں شامل رہے۔ پشاور زلمی کے ایرون ہارڈی کو ان کی متاثر کن پرفارمنس کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ مائیکل براسیویل کو پی ایس ایل کا بہترین لمحہ انعام دیا گیا۔ اپنے انعام وصول کرنے کے بعد ایرون ہارڈی نے اس موقع کو خاص قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لمحہ بہت ہی خوشگوار تھا۔ سفیان مقیم کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، انہوں نے گیند کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پشاور زلمی کے باؤلر نے ٹورنامنٹ کے دوران 22 وکٹیں حاصل کیں اور اپنی ٹیم کی کامیاب پیشرفت میں اہم کردار ادا کیا۔ بابر اعظم نے ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کو پی ایس ایل کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر ٹورنامنٹ کا بہترین بلے باز قرار دیا گیا۔ بابر نے ٹورنامنٹ میں 588 رنز بنائے اور ان کی شاندار بیٹنگ کارکردگی کے لیے حنیف محمد کیپ بھی وصول کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں اچھا کھیلا اور میچ کے حساب سے حکمت عملی اپنائی۔ بابر نے کہا کہ ان کی منصوبہ بندی ہر میچ کو کھیلنے کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلسل میچز کے باوجود، ان کا فوکس بہترین پرفارمنس دینے پر رہا۔ سفیان مقیم کو پشاور زلمی کے بہترین باؤلر کے طور پر فضل محمود کیپ سے بھی نوازا گیا۔ اسپنر نے کہا کہ جب بھی وہ گیند کرنے آتے ہیں تو ان کا واحد مقصد وکٹیں لینا ہوتا ہے۔ سفیان مقیم نے کہا کہ جب بھی میں گیند کرنے آتا تھا تو میرے ذہن میں صرف یہی ہوتا تھا کہ مخالف کھلاڑی کو آؤٹ کروں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلسل محنت نے انہیں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کی۔ مقیم نے یہ بھی کہا کہ یہ ایوارڈ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر دیا گیا ہے۔ حنین شاہ نے ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ جیتا۔ آصف یعقوب کو ٹورنامنٹ کا بہترین امپائر قرار دیا گیا۔ شاداب خان کو آل راؤنڈر آف دی ٹورنامنٹ ایوارڈ ملا۔ یہ ایوارڈ تقریب نہ صرف کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہنے کا موقع تھا بلکہ پی ایس ایل کے مستقبل کے لیے بھی ایک مثبت پیغام تھا۔ پشاور زلمی کی یہ جیت ان کے مداحوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ میں ایک اہم قوت ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں کئی نئے کھلاڑیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ پی ایس ایل نے ہمیشہ ہی پاکستان میں کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ ٹورنامنٹ ملک میں کھیلوں کے جذبے کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس ایوارڈ تقریب میں کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں، کھلاڑیوں اور میڈیا نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے گئے جس سے تقریب کی رونق بڑھ گئی.
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی جس میں پشاور زلمی کے کھلاڑیوں کی نمایاں کارکردگی کو سراہا گیا۔ بابر اعظم اور سفیان مقیم اس ٹورنامنٹ کے سب سے بڑے فاتحین میں شامل رہے۔ پشاور زلمی کے ایرون ہارڈی کو ان کی متاثر کن پرفارمنس کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ مائیکل براسیویل کو پی ایس ایل کا بہترین لمحہ انعام دیا گیا۔ اپنے انعام وصول کرنے کے بعد ایرون ہارڈی نے اس موقع کو خاص قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لمحہ بہت ہی خوشگوار تھا۔ سفیان مقیم کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، انہوں نے گیند کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پشاور زلمی کے باؤلر نے ٹورنامنٹ کے دوران 22 وکٹیں حاصل کیں اور اپنی ٹیم کی کامیاب پیشرفت میں اہم کردار ادا کیا۔ بابر اعظم نے ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کو پی ایس ایل کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر ٹورنامنٹ کا بہترین بلے باز قرار دیا گیا۔ بابر نے ٹورنامنٹ میں 588 رنز بنائے اور ان کی شاندار بیٹنگ کارکردگی کے لیے حنیف محمد کیپ بھی وصول کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں اچھا کھیلا اور میچ کے حساب سے حکمت عملی اپنائی۔ بابر نے کہا کہ ان کی منصوبہ بندی ہر میچ کو کھیلنے کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلسل میچز کے باوجود، ان کا فوکس بہترین پرفارمنس دینے پر رہا۔ سفیان مقیم کو پشاور زلمی کے بہترین باؤلر کے طور پر فضل محمود کیپ سے بھی نوازا گیا۔ اسپنر نے کہا کہ جب بھی وہ گیند کرنے آتے ہیں تو ان کا واحد مقصد وکٹیں لینا ہوتا ہے۔ سفیان مقیم نے کہا کہ جب بھی میں گیند کرنے آتا تھا تو میرے ذہن میں صرف یہی ہوتا تھا کہ مخالف کھلاڑی کو آؤٹ کروں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلسل محنت نے انہیں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کی۔ مقیم نے یہ بھی کہا کہ یہ ایوارڈ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر دیا گیا ہے۔ حنین شاہ نے ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ جیتا۔ آصف یعقوب کو ٹورنامنٹ کا بہترین امپائر قرار دیا گیا۔ شاداب خان کو آل راؤنڈر آف دی ٹورنامنٹ ایوارڈ ملا۔ یہ ایوارڈ تقریب نہ صرف کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہنے کا موقع تھا بلکہ پی ایس ایل کے مستقبل کے لیے بھی ایک مثبت پیغام تھا۔ پشاور زلمی کی یہ جیت ان کے مداحوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ میں ایک اہم قوت ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں کئی نئے کھلاڑیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ پی ایس ایل نے ہمیشہ ہی پاکستان میں کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ ٹورنامنٹ ملک میں کھیلوں کے جذبے کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس ایوارڈ تقریب میں کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں، کھلاڑیوں اور میڈیا نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے گئے جس سے تقریب کی رونق بڑھ گئی
Pakistan Super League PSL Peshawar Zalmi Babar Azam Sufyan Muqeem Cricket