پشاور پولیس نے محرر اسٹاف پر مانیٹرنگ کے لیے باڈی کیمرے لگوا دیے
پشاور پولیس نے تھانوں میں شفافیت کے لیے محرر اسٹاف پر باڈی کیمرے لگا دیے جو سی سی پی او آفس سے منسلک ہوں گے تاکہ عوامی شکایات کا فوری نوٹس لیا جا سکے۔
پشاور پولیس نے شہر بھر کے تھانوں میں شفافیت ، احتساب اور پیشہ ورانہ پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے ایک جدید آن لائن مانیٹرنگ سسٹم متعارف کروا دیا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد تمام پولیس اسٹیشنوں میں تعینات محرر اسٹاف کی ڈیوٹی، کارکردگی اور شہریوں کے ساتھ ان کے رویے کی براہِ راست نگرانی کرنا ہے۔
جدید مانیٹرنگ نظام کا تعارف
اس نئے نظام کے تحت شہر کے تمام پولیس اسٹیشنوں کے محرر اسٹاف کو باڈی کیمرے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ یہ کیمرے پولیس لائنز میں واقع سی سی پی او آفس کے ساتھ براہِ راست منسلک ہوں گے۔ اس نظام کا اطلاق کر کے عہدیدار یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ تھانہ آنے والے سائلین اور محرر کے درمیان ہونے والی گفتگو اور دفتری کارروائی کی مکمل نگرانی ممکن ہو سکے۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
سی سی پی او آفس سے منسلک اس جدید نظام کے ذریعے اب یہ دیکھا جائے گا کہ تھانے آنے والے سائلین کی داد رسی کس طرح ہو رہی ہے۔ اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق محرر اسٹاف کو دورانِ ڈیوٹی تمام کارروائیوں کو ریکارڈ کرنے کا پابند بنایا گیا ہے تاکہ تھانوں میں ہونے والے معاملات کا باقاعدہ اور شفاف ریکارڈ موجود رہے۔
ڈاکٹر میاں سعید احمد کا مقصد
سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد نے واضح کیا ہے کہ پشاور پولیس کے تمام تھانہ جات میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محرر کو دیے گئے کیمرے کی مانیٹرنگ براہِ راست سی سی پی او آفس سے کی جائے گی تاکہ عوام کے ساتھ محرر کے رویے کا جائزہ لیا جا سکے۔
ڈاکٹر میاں سعید احمد کے مطابق یہ اقدام پولیس کی کارکردگی میں بہتری اور عوامی اعتماد کو بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تھانوں میں ہونے والی شکایات کی سماعت اور دفتری امور کی انجام دہی بھی اعلیٰ پولیس حکام کی نگرانی میں ہوگی۔
سیف سٹی سسٹم سے ربط
پولیس حکام کے مطابق باڈی وورن کیمروں کو سیف سٹی سسٹم سے بھی منسلک کیا جائے گا۔ اس ربط کا مطلب یہ ہے کہ تھانے آنے والے شہریوں کی محرر اسٹاف سے ہونے والی گفتگو اور ان کے ساتھ اختیار کیے جانے والے رویے کا براہِ راست جائزہ لیا جا سکے گا۔
اگر کسی شہری کے ساتھ نامناسب رویے، بدتمیزی یا شکایت کی صورت میں کیمرے میں محفوظ ویڈیو کو بطور ثبوت استعمال کیا جاسکے گا۔ یہ ثبوت احتساب کے عمل میں مرکزی حیثیت رکھے گا اور عوامی شکایات کے حل میں شفافیت یقینی بنائے گا۔
عوامی شکایات کا حل
نئے مانیٹرنگ سسٹم کا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ عوامی شکایات کے حل کو تیز اور شفاف بنائے گا۔ اب جبکہ تمام گفتگو اور کارروائی ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے محرر اسٹاف کو اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھانا ہوگا۔
یہ نظام پولیس کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو بلند کرنے اور عوامی رویے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پشاور پولیس کا یہ اقدام شہر میں امن و امان اور عوامی خدمات کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔
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