پشاور ہائیکورٹ کا فیصلہ چیلنج، پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظر بندی بحال
وزیراعظم آفس نے پشاور ہائیکورٹ کے فیصلے کو چیلنج کردیا ہے جس میں 51 پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کالعدم قرار دی گئی تھی۔ سماعت مقرر ہے۔
خیبرپختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کے بعد 3 ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی نظربندی کالعدم قرار دینے اور انہیں گرفتار نہ کرنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کردیا گیا ہے، جس سے سماعت کے لیے مقرر کردیا گیا ہے۔
عدالتی چیلنج اور درخواستوں کی تفصیلات
خیبرپختونخوا کی موجودہ حکومت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے مختلف افراد کی 3 ایم پی او کے تحت نظر بندی کو کالعدم قرار دینے اور انہیں گرفتار نہ کرنے کے احکامات کے خلاف چیف سیکریٹری کے توسط سے دائر درخواستیں وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کےلیے مقررکر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جن افراد کی نظربندی کا معاملہ سامنے آیا ہے، حکومت نے ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کی ہے۔Also read9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور میں توڑ پھوڑ کرنیوالے مرکزی کردار کی نشاندہی ہوگئی
اس قانونی چیلنج کے تحت ان افراد کی نظربندی کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پچھلے فیصلے کی روشنی میں رہا کر دیے گئے تھے۔ یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومتی سطح پر ان نظربندیوں کو برقرار رکھنے کے لیے سخت کوششیں جاری ہیں۔
متاثرہ کارکنوں کی مکمل فہرست
ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جن 51 کارکنوں کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان میں احسان، حق نواز خان، صدرالرحمان، فضل اللہ، عمران سعید، محمد ادریس، سلمان، خان نواب، فدامحمد، بخت کرم، اظہاراللہ، امجدعلی، جمشید علی، محمد اشفاق، فضل جہاں، داﺅدخان، سعیدالرحمان، انعام اللہ، اصغر منیر، عادل، حضرت علی، انعام اللہ، حنیف اختر، غلام اللہ، تیمور، نصیر، مبشر شاہ، محمد اکمل، اجمل شاہ، حیات خان، سجاد، فدامحمد، نیاز محمد، عبدالوہاب، گل بادشاہ، فضل کریم، راجہ لیاقت زمان، منیر خان جدون، محمد نعمان، سید فہیم شاہ، ملک حارث، کاشف خان، دانیال، زیبان خان، رشید بابر، دلبر خان، محمدجہانگیر اور نوید شہزاد اور دیگر شامل ہیں۔
ان تمام افراد کے ناموں کی تفصیلات عدالتی ریکارڈ میں درج کی گئی ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کس بنیاد پر ان پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ فہرست اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تحریک انصاف کے کتنے بڑے پیمانے پر رہنماؤں کو ہدف بنا کر نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔
مزید 150 کارکنوں کی نظر بندی کا معاملہ
دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ گورنر راج کے تحت قائم خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 150کارکنوں کی نظربندی اور ان کی ضمانتیں کالعدم قرار دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف بھی وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ محض 51 کارکنوں تک محدود نہیں بلکہ اس عمل کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ 150 مزید کارکنوں کے معاملات بھی اسی قانونی جنگ کا حصہ بننے والے ہیں، جس سے متوقع ہے کہ آئندہ سماعتوں میں اس معاملے کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔
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