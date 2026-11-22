پشاور میں سی ٹی ڈی اور پاک فوج کی مشترکہ کارروائی میں تین دہشت گرد ہلاک
پشاور کے علاقے متنی میں سی ٹی ڈی اور پاک فوج کی مشترکہ کارروائی میں فتنۃ الخوارج کے تین دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ تفصیلات جانیں
پشاور کے علاقے متنی میں سی ٹی ڈی اور پاک فوج نے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران تین دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ترجمان کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ، خیبر پختونخوا کے مطابق مصدقہ ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی کہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد پاسانی روڈ ادیزی خوڑ متنی ، پشاور میں موجود ہیں، جہاں وہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ
مصدقہ اطلاع کی بنی پر کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ کی ایس ڈبلیو اے ٹی (سواٹ) ٹیموں اور پاک فوج کے جوانوں نے جدید اسلحے سے لیس ہو کر جائے وقوعہ پر پہنچ کر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے گھات لگائی۔ دہشت گردوں نے فورسز کو دیکھتے ہی شدید فائرنگ شروع کر دی، جس پر جوانوں نے اپنے تحفظ اور دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے جوابی فائرنگ کی۔Also readRussian cargo ship ablaze after suspected Ukrainian drone strike
ہلاک شدہ دہشت گردوں کی شناخت
فائرنگ کا تبادلہ رکنے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران تین دہشت گرد ہلاک پائے گئے، جن کی شناخت عبدالرشید، سعید اللہ اور سعید نواب کے ناموں سے ہوئی، جبکہ دیگر دہشت گرد رات کی تاریکی اور جھاڑیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دو کلاشنکوف، ایک پستول، تین ہینڈ گرنیڈ، پانچ میگزین اور قومی شناختی کارڈز برآمد کیے گئے۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔
پولیس حکام کا اظہارِ عزم
انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید اور ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس، سی ٹی ڈی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔
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