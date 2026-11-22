پشاور اسٹیڈیم کا نام بحال، ارباب نیاز کی خدمات کو یاد کیا جائے گا
حکومت خیبر پختونخوا نے پشاور کے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کا نام واپس ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم رکھنے کا اعلان کیا ہے اور محکمہ کھیل کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
حکومت خیبر پختونخوا نے پشاور کے مرکزی کرکٹ اسٹیڈیم کے نام میں تبدیلی کا باضابطہ فیصلہ کیا ہے جس کے تحت سابق نام ' ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم' بحال کیا جائے گا۔ اس اہم فیصلے کے تحت اس عظیم الشان کھیل کے گہوارے کا نیا نام ' عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم' ہٹا کر اس کے تاریخی اور اصل نام ' ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم' کو دوبارہ اپنایا جائے گا۔
ارباب نیاز کی خدمات کا اعتراف
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صوبائی حکومت کھیلوں کی جگہوں کو کسی بھی سیاسی جماعت یا اس کی شخصیت کے نام سے منسوب نہیں کرے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ گزشتہ دور میں تحریک انصاف کی حکومت نے پشاور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرکے عمران خان کا نام دیا تھا جس کی منظوری صوبائی کابینہ نے دی تھی لیکن موجودہ انتظامیہ اس روایت کو جاری نہیں رکھنا چاہتی۔Also readپینکریکٹک کینسر کے علاج میں نئی تجربہ ادویات سے امید افزا نتائج برآمد
سیاسی اور انتظامی موقف
ذرائع کے مطابق محکمہ کھیل کو اس تبدیلی کی حتمی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور یہ اقدام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صوبائی انتظامیہ اسٹیڈیم کے نام کو سیاسی رنگ سے پاک رکھنے کا خواہاں ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ارباب نیاز کی کھیلوں کے لیے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں لیکن پیپلزپارٹی کی کسی بھی شخصیت کا نام اسٹیڈیم سے منسلک نہیں کیا جائے گا۔
PSL سے پہلے نام کی تبدیلی
ریکارڈز کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان سپر لیگ کے اگلے سیزن سے قبل نافذ العمل کیا جائے گا تاکہ تمام سرکاری دستاویزات اور نشاندہی میں کوئی الجھن نہ ہو۔ اسٹیڈیم کے نام کی حتمی منظوری کے عمل میں ابھی بھی کچھ تکنیکی مراحل باقی ہیں لیکن انتظامیہ کا نقطہ نظر واضح ہے کہ نیا نام ارباب نیاز ہی ہوگا جو صوبے کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔
آئندہ اقدامات اور اثرات
محکمہ کھیل کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اسٹیڈیم کی تمام پریس نوٹس، ٹکٹنگ سسٹم اور میڈیا میٹریل میں نئے نام کے مطابق تبدیلیاں کریں۔ اس حوالے سے حتمی سرکاری نوٹیفکیشن کا انتظار ہے جس کے بعد اسٹیڈیم کا نام سرکاری طور پر تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ اقدام صوبے کی کھیل کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔
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