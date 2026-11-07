پشاور پولیس نے شادیوں میں ہوائی فائرنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 9 افراد گرفتار
پشاور پولیس نے شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے دو دولہوں سمیت 9 افراد کو گرفتار کر لیا اور اسلحہ برآمد کیا۔
پشاور پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں شادی بیاہ کی تقریبات کے دوران ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے دو دولہوں سمیت کل نو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد کی ہدایت پر عملدرآمد کے تحت پانچ تھانوں کی پولیس ٹیمیں مقررہ وقت پر گشت کرتے ہوئے ان کارروائیوں کو سرانجام دیا۔ پولیس نے اطلاع دی ہے کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے ہوائی فائرنگ کے استعمال میں آنے والے اسلحے کو بھی بے دخل کر لیا گیا ہے۔
کارروائی کا تفصیلی جائزہ اور گرفتاریاں
پولیس کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ بیان کے مطابق، تھانہ داودزئی، تھانہ بڈھ بیر، تھانہ ریگی، تھانہ پشتخرہ اور تھانہ مچنی گیٹ کی حدود میں شادی کی تقریبات پر مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے دولہوں سمیت کل نو افراد کو حراست میں لے لیا۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
گرفتار کیے گئے افراد میں دو دولھے بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے شادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کی تھی۔ ان تمام افراد کو تھانوں میں حوالات پہنچایا گیا ہے اور ان کے خلاف متعلقہ قانونی دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔
سی سی پی او پشاور کی ہدایات اور پالیسی
سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد کی جانب سے واضح ہدایت دی گئی ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والے کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
ڈاکٹر میاں سعید احمد نے زور دے کر کہا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں فائرنگ سے نہ صرف عام شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ یہ امن و امان کی صورتحال کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ لہذا، ایسی کسی بھی حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
متاثرہ علاقوں اور ملزمان کی شناخت
پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق پشاور کے مختلف علاقوں جیسے کہ بڈھ بیر، گھڑی، شاگئی، سفید ڈھیری اور پٹوار پایاں سے ہے۔ تمام ملزمان کو ان کے آبائی علاقوں سے شادی کی تقریبات میں شرکت کے دوران حراست میں لیا گیا۔
پولیس نے برآمد کیے گئے اسلحے کو بھی مقدمے کے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا ہے۔ تفتیشی افسران ملزمان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں تاکہ اسلحے کی اصل سرشتہ اور دیگر ملوث افراد کی شناخت کی جا سکے۔
آئندہ اقدامات اور قانونی کارروائی
پولیس نے اعلان کیا ہے کہ مزید تفتیش کے بعد گرفتار افراد کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ متوقع ہے کہ ملزمان کے خلاف عدالت میں پیشی عمل میں لائی جائے گی اور انہیں قانونی سزا دی جائے گی۔
سی سی پی او پشاور نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ بھی ایسی کارروائیوں میں شریک افراد کی نشاندہی کر کے پولیس کو آگاہ کریں تاکہ امن و امان کے قیام میں مدد مل سکے۔ پولیس کی جانب سے یہ مہم عوام کی حفاظت اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنانے کے لیے جاری رکھی جائے گی۔
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