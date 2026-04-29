پشاور زلمی نے پی ایس ایل فائنل میں جگہ بنا لی، ناہد رانا کی واپسی

پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر پی ایس ایل 11 کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ بنگلادیشی فاسٹ بولر ناہد رانا کو بھی فائنل کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا۔
کراچی: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن کے کوالیفائر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر پشاور زلمی نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس فتح کے ساتھ ہی زلمی نے پی ایس ایل کے تاریخ میں پانچویں بار فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جو کسی بھی ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ فائنل میں رسائی کا نیا ریکارڈ ہے۔ پشاور زلمی اس سے قبل 2017، 2018، 2019 اور 2021 میں فائنل میں پہنچی تھی اور 2017 میں چیمپئن بننے میں کامیاب رہی تھی۔ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور ملتان سلطانز نے ہر ایک نے چار پی ایس ایل فائنل کھیلے ہیں، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ تین بار اور کراچی کنگز صرف ایک بار فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ پشاور زلمی کو پی ایس ایل 11 کے فائنل سے قبل ایک اور بڑا تعاقب حاصل ہوا ہے، کیونکہ بنگلادیشی فاسٹ بولر ناہد رانا کو تازہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) جاری ہونے کے بعد دوبارہ ٹیم میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے ابتدائی طور پر رانا کو 13 اپریل تک لیگ میں شرکت کرنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد انہیں ورک لوڈ مینجمنٹ کے خدشات کے باعث واپس بلایا گیا تھا۔ تاہم، بورڈ نے اب انہیں 3 مئی کو شیڈول پی ایس ایل فائنل میں شرکت کی اجازت دے دی ہے، جس سے وہ دوبارہ پشاور زلمی کی نمائندگی کر سکیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ فیصلہ فرنچائز فائنل کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا، اور ٹیم مینجمنٹ اور میڈیکل اسٹاف دونوں نے کھلاڑی کو مکمل طور پر فٹ قرار دیا ہے۔ بورڈ نے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ ان کی شرکت ان کی فٹنس یا بین الاقوامی ذمہ داریوں پر منفی اثر نہیں ڈالے گی۔ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے صدر تمیم اقبال کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کلیئرنس کی سہولت فراہم کی۔ رانا نے زلمی کے لیے چار میچوں میں سات وکٹیں حاصل کرتے ہوئے متاثر کن فارم کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف بھی قابل ذکر پرفارمنس دی ہے اور توقع ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف آنے والے ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی دستیاب رہیں گے۔ ناہد رانا کی واپسی سے پشاور زلمی کی بولنگ لائن اپ مزید مضبوط ہو جائے گی اور فائنل میں ان کی موجودگی ٹیم کے لیے ایک بڑا فائدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پشاور زلمی کے کھلاڑیوں اور مداحوں میں اس خبر کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ فائنل میں ٹیم کی جیت کے لیے پرامید ہیں۔ یہ واضح ہے کہ پشاور زلمی نے اس سال پی ایس ایل میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ چیمپئن بننے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں نے مل کر بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
