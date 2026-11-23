پشاور: گلبہار اور شاہین مسلم ٹاؤن میں دو بھائیوں کے گھروں پر فائرنگ
پشاور کے گلبہار اور شاہین مسلم ٹاؤن میں مسلح افراد نے دو سگے بھائیوں کے گھروں پر فائرنگ کی۔ اہلخانہ محفوظ رہے، تاہم علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور پولیس نے مقدمات درج کر لیے۔
پشاور کے دو علاقوں گلبہار اور شاہین مسلم ٹاؤن میں مسلح افراد نے دو سگے بھائیوں کے گھروں پر شدید فائرنگ کی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق واقعات کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔
اس فائرنگ میں دونوں گھروں کے اہلخانہ محفوظ رہے، تاہم اچانک ہونے والی شدید فائرنگ سے ان علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر لیے ہیں۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
گلبہار اور شاہین مسلم ٹاؤن میں فائرنگ کی تفصیلات
تھانہ گلبہار کی حدود محلہ اسلام آباد میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے چن گل ولد قدر گل کے گھر پر فائرنگ کی۔ اس واقعے میں چن گل محفوظ رہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی۔
اسی طرح چن گل کے بھائی تنویر خان کی رہائش گاہ واقع پھندو آفریدی آباد پر بھی فائرنگ کی گئی۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پھندو فائرنگ کیس میں 20 یا 21 سالہ مبینہ ملزم کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔
پولیس کا مؤقف اور رقم کے تنازعات کی نوعیت
پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کے رشتہ داروں کے ساتھ رقم وغیرہ کے تنازعات چلے آ رہے ہیں۔ تاہم پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آ سکیں گے۔
سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دونوں بھائیوں سے رقم کا تقاضا کیا گیا تھا۔ پولیس نے ان خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بھائیوں کا رقم کا تنازع بھی جاری ہے، جس کی تفتیش کے دوران جانچ کی جائے گی۔ ایک بھائی کے سنٹرل جیل پشاور میں ملازم ہونے کی بھی اطلاع ہے۔
شہریوں میں خوف اور ملزمان کی گرفتاری کا عمل
دو مختلف علاقوں میں ہونے والی فائرنگ سے رہائشی علاقوں میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ متاثرہ گھروں کے قریب رہنے والے شہریوں کو اس واقعے کے بعد عدم تحفظ کا احساس ہوا، جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر علاقوں میں گشت کرتی رہی۔
پولیس حکام نے ایس پی فقیرآباد کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پھندو فائرنگ واقعے کے مبینہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، جس کے بعد مقدمات کی مزید کارروائی کی جائے گی۔
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