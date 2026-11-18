پشاور ہائی کورٹ نے روسی شہری علی گیلوگائیف کی بازیابی کے احکامات جاری کر دیے
پشاور ہائی کورٹ نے روسی شہری علی گیلوگائیف کی بازیابی کے لیے عدالتی تحقیقات کا حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں اٹارنی جنرل اور پولیس کو 15 روز میں رپورٹ جمع کرانی ہے۔
پشاور ہائی کورٹ نے 20 سالہ روسی شہری علی گیلوگائیف کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی اور ایک تفصیلی تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے وفاقی و صوبائی حکومتوں، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو ہدایت کی ہے کہ وہ 15 روز کے اندر اندر لاپتا شخص سے متعلق مکمل رپورٹس جمع کرائیں۔
عدالتی حکم نامے کے اہم نکات اور طریقہ کار
چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کی سربراہی میں متعلقہ بینچ نے کیس کی تفصیلی سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ حکم نامے کے مطابق ڈپٹی اٹارنی جنرل سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ لاپتا شخص کی پاکستان آمد اور بعد ازاں خیبر پختونخوا کی حدود میں داخلے کے حوالے سے باقاعدہ رپورٹ پیش کریں۔Also readGandapur gives 15-day deadline for release of Imran Khan
عدالت نے اے آئی جی اسپیشل برانچ کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ لاپتا شخص کے کوائف، شناختی کارڈ اور دیگر پس منظر کی معلومات پر مشتمل رپورٹ مرتب کر کے عدالت میں جمع کروائیں۔ یہ اقدام حکومتی اداروں کو شفافیت اور تیز رفتار کارروائی کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔
اس موقع پر عدالت نے لاپتا شخص کے وکیل کو بھی ہدایت کی کہ وہ فوکل پرسن سے لاپتا نوجوان کا موبائل فون نمبر حاصل کریں۔ فوکل پرسن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اے آئی جی سی ٹی ڈی پشاور کے ذریعے اس نمبر کا کال ڈیٹا ریکارڈ یا سی ڈی آر حاصل کر کے عدالت میں پیش کریں۔
درخواست گزار کی طرف سے کی گئی تفصیلات اور دعوے
درخواست گزار کی وکیل نے عدالت کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مبینہ لاپتا شخص روسی شہری ہے جس کی شناخت علی گیلوگائیف کے نام سے ہوتی ہے۔ وکیل نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان 30 جنوری 2025ء کو پاکستان میں داخل ہوا تھا۔
سماعت کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ روسی شہری خیبر پختونخوا آئے تھے جہاں سے وہ ناگہانی طور پر لاپتا ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے الزام لگایا کہ مبینہ طور پر نامعلوم افراد نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے گئے، جس کی وجہ سے اس کی بازیابی کے لیے عدالتی کارروائی کی ضرورت پیش آئی۔
اداریہ اور حتمی اقدامات کی ضرورت
عدالتی حکم نامے کے نفاذ کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وقت پر اور مکمل معلومات فراہم کریں۔ اے آئی جی سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے درمیان تعاون سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر آئندہ کارروائی کا تعین ہوگا۔
چیف جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر زور دیتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ پوری دنیا عدالتوں کو دیکھ رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی اس نوعیت کے معاملات میں قانونی تحفظ کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، جس سے عدالتی کارروائی کی اہمیت کو مزید اجاگر ہوتا ہے۔
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