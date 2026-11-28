پشاور ہائیکورٹ نے افغان شہری کی ملک بدری 6 ماہ کے لیے روک دی
پشاور ہائیکورٹ نے افغان شہری کی ملک بدری 6 ماہ کے لیے مؤخر کر دی اور پی او سی جاری کرنے کے لیے نادرا کو ہدایت جاری کر دی ہے۔
پشاور ہائیکورٹ نے پاکستانی خاتون سے شادی کرنے والے ایک افغان شہری کی ملک بدری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران اہم اور فیصلہ کن حکم جاری کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق، متعلقہ افغان شہری کو پاکستان سے نکالنے یا ملک بدر کرنے کے عمل کو آئندہ چھ ماہ کے عرصے تک مؤخر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ عدالتی عمل کی شفافیت اور قانونی فریم ورک کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے پیش نظر سامنے آیا ہے۔
عدالتی حکم اور پی او سی کے اجراء کے ضوابط
پشاور ہائیکورٹ کے جسٹس وقار احمد اور جسٹس انعام اللہ خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس معاملے پر تفصیلی اور تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ نادرا (نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی) درخواست موصول ہونے کے بعد قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا۔ اگر پی او سی (پاکستان اوریجن کارڈ) کی درخواست میں کسی قسم کی کمی پائی جاتی ہے یا اسے مسترد کیا جاتا ہے، تو متعلقہ فرد کو تحریری حکم کے ذریعے اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔Also readFootball's biggest rivals may finally become teammates
عدالتی حکم نامے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ نادرا کو چاہیے کہ وہ اپنی کارروائی میں شفافیت برقرار رکھے اور متاثرہ فریق کو فیصلے کی نوعیت سے آگاہ کرے۔ اس عمل کے ذریعے متوقع ہے کہ قانونی پروسیس کو مزید منظم بنایا جائے گا تاکہ کوئی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی بے بنیاد الزامات یا غیر متعینہ وقت تک بے یقینی کا شکار نہ رہے۔
شہریت اور قانونی حیثیت کے حوالے سے اہم رہنمائی
فیصلے میں اہم وضاحت کی گئی ہے کہ درخواست گزار نیچرلائزیشن ایکٹ 1926 کے تحت پاکستانی شہریت حاصل کرنے کے لیے بھی باقاعدہ درخواست دے سکتا ہے۔ عدالت نے سیکریٹری وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ شہریت کی درخواست پر ترجیحی بنیادوں پر چھ ماہ کے اندر فیصلہ کریں۔ یہ مدت متعلقہ اداروں کے لیے ایک سخت ڈیڈ لائن کے طور پر کام کرے گی۔
عدالت کا یہ نقطہ نظر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قانونی پروسیسز کو وقت پر مکمل کیا جانا چاہیے تاکہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اگر وزارت داخلہ یا متعلقہ ادارے مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ کر پاتے ہیں، تو یہ تاخیر قانونی طور پر قابلِ استغناء ہو سکتی ہے۔
ملک بدری کے خلاف عارضی تحفظ اور آئندہ اقدامات
پشاور ہائیکورٹ نے واضح حکم دیا ہے کہ درخواست گزار خاتون کے افغان شوہر کو چھ ماہ یا وفاقی حکومت کے حتمی فیصلے تک ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ یہ عارضی تحفظ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ متعلقہ شخص کو پاکستان سے باہر نکالے جانے سے پہلے اس کی درخواست کا مکمل جائزہ لیا جائے۔
اس فیصلے کے تحت، افغان شہری کو چھ ماہ کا وہ وقت ملے گا جس میں وہ اپنی قانونی حیثیت کو مضبوط کرنے اور متعلقہ دستاویزات کو مکمل کرنے کے اقدامات کر سکتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی نیا قانونی موڑ سامنے آتا ہے، تو وہ اسے عدالت کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔
اس فیصلے کا اثر صرف متعلقہ فرد تک محدود نہیں بلکہ یہ پاکستان میں مقیم دیگر غیر ملکی شہریوں کے لیے بھی ایک اہم مثال قائم کرتا ہے کہ عدالتی نظام ان کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ مستقبل قریب میں، متوقع ہے کہ نادرا اور وزارت داخلہ کے درمیان ہم آہنگی اور کارروائی کے معیار میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics