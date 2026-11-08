پشاور میں نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے قتل کا کیس تحقیقات میں اہم پیشرفت
پشاور کے حیات آباد علاقے میں نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہد کے قتل کے مقدمے میں تحقیقاتی ٹیم کو اہم معلومات ملی ہیں جس میں ملزم کے تعاقب کی تفصیلات اور ریکی کے اقدامات سامنے آئے ہیں۔
پشاور کے علاقے حیات آباد میں واقع نادرا کے ضلعی دفتر میں ہونے والے ایک خوفناک واقعے نے پورے علاقے میں سناٹا پھیلادیا ہے جبکہ تحقیقات ی ایجنسیوں کی جانب سے اس سنگین مقدمے کی گرفت میں تیزی لائی گئی ہے۔ اس مقدمے میں نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہد کا قتل شامل ہے جس کی تحقیقات میں اہم اور حیران کن پہلوؤں نے روشنی ڈالی ہے۔ تفتیشی ٹیم کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ملزم یا شوٹر نے ہلاک شدہ عہدیدار کا گھر سے لے کر نادرا دفتر تک انتہائی احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ تعاقب کیا تھا۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور نے سفر کے دوران عوامی سواریوں اور موٹر سائیکلز کا بائیکاٹ کر کے اپنی منزل تک رسائی حاصل کی تاکہ وہ اپنے پیچھے چلنے والے شکی عناصر سے بچ سکے۔ مرکزی ملزم نے اپنے ایک ہمدرد ساتھی کو سواری بنایا اور نادرا دفتر تک گاڑی کے ذریعے تعاقب کرتا رہا، جس کے نتیجے میں آخر کار حملہ آور نے موقع پر پہنچ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر فائرنگ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ تحقیقات ی دستوں کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہد یونیورسٹی ٹاؤن سے نکلے اور انہوں نے حیات آباد تک بلٹ پروف گاڑی میں سفر کیا، لیکن ملزمان نے مبینہ طور پر شخصی دشمنی کے تحت یہ کارروائی کی۔ اس واقعے سے قبل ملزمان نے قتل ہونے والے مقام کی متعدد بار ریکی کی تھی اور انہوں نے اپنی شناختی کارڈز کو بلاک کروا دیا تھا تاکہ مستقبل میں کسی بھی طرح کی گرفتاری سے بچا جا سکے۔.
پشاور کے علاقے حیات آباد میں واقع نادرا کے ضلعی دفتر میں ہونے والے ایک خوفناک واقعے نے پورے علاقے میں سناٹا پھیلادیا ہے جبکہ تحقیقاتی ایجنسیوں کی جانب سے اس سنگین مقدمے کی گرفت میں تیزی لائی گئی ہے۔ اس مقدمے میں نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہد کا قتل شامل ہے جس کی تحقیقات میں اہم اور حیران کن پہلوؤں نے روشنی ڈالی ہے۔ تفتیشی ٹیم کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ملزم یا شوٹر نے ہلاک شدہ عہدیدار کا گھر سے لے کر نادرا دفتر تک انتہائی احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ تعاقب کیا تھا۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور نے سفر کے دوران عوامی سواریوں اور موٹر سائیکلز کا بائیکاٹ کر کے اپنی منزل تک رسائی حاصل کی تاکہ وہ اپنے پیچھے چلنے والے شکی عناصر سے بچ سکے۔ مرکزی ملزم نے اپنے ایک ہمدرد ساتھی کو سواری بنایا اور نادرا دفتر تک گاڑی کے ذریعے تعاقب کرتا رہا، جس کے نتیجے میں آخر کار حملہ آور نے موقع پر پہنچ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر فائرنگ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ تحقیقاتی دستوں کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہد یونیورسٹی ٹاؤن سے نکلے اور انہوں نے حیات آباد تک بلٹ پروف گاڑی میں سفر کیا، لیکن ملزمان نے مبینہ طور پر شخصی دشمنی کے تحت یہ کارروائی کی۔ اس واقعے سے قبل ملزمان نے قتل ہونے والے مقام کی متعدد بار ریکی کی تھی اور انہوں نے اپنی شناختی کارڈز کو بلاک کروا دیا تھا تاکہ مستقبل میں کسی بھی طرح کی گرفتاری سے بچا جا سکے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime