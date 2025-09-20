پشاور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ: فوجداری نظامِ عدل میں خامیوں پر لارجر بینچ تشکیل

پشاور ہائی کورٹ نے فوجداری نظامِ عدل میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنے والی درخواستوں پر سماعت کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ عدالت نے تمام فریقین اور اسٹیک ہولڈرز کو 14 دن کے اندر اپنی رپورٹس پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔
پشاور ہائی کورٹ نے فوجداری نظامِ عدل میں موجود خامیوں کے خلاف دائر درخواستوں پر ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ عدالت نے اس سلسلے میں تمام فریقین اور اسٹیک ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ 14 دن کے اندر اپنی تفصیلی رپورٹس پیش کریں۔ یہ اقدام فوجداری نظامِ عدل میں بہتری لانے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں 20 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں لارجر بینچ کی تشکیل اور اس کے
دائرہ کار کو واضح کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس ایم عتیق شاہ کی سربراہی میں جسٹس سید ارشد علی، جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ، جسٹس اعجاز خان اور جسٹس صلاح الدین پر مشتمل یہ بینچ فوجداری نظامِ عدل میں موجود خامیوں کا جائزہ لے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو عدالتی فیصلوں کی کاپیاں فراہم کی جائیں تاکہ وہ ان فیصلوں کا بغور جائزہ لے سکیں اور اپنی تجاویز پیش کر سکیں۔\درخواست گزاروں نے عدالت میں دائر درخواستوں میں نشاندہی کی ہے کہ فوجداری نظامِ عدل میں کئی سنگین خامیاں موجود ہیں۔ ان خامیوں میں پولیس کی تفتیش، پراسیکیوشن، میڈیکل سہولیات اور فارنسک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) میں موجود مسائل شامل ہیں۔ درخواست گزاروں کا مؤقف ہے کہ ان خامیوں کی وجہ سے پورا فوجداری نظامِ عدل متاثر ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں شفاف ٹرائلز کا انعقاد ممکن نہیں ہو پا رہا۔ شفاف ٹرائلز نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کے شہریوں کے آئینی اور بنیادی حقوق بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جس سے عوام کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے۔ عدالت نے اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے پراسیکیوشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر ان تمام مسائل پر ایک جامع رپورٹ پیش کرے۔ اس کے علاوہ، انویسٹیگیشن، پراسیکیوشن، ہیلتھ اور ایف ایس ایل کے متعلقہ حکام کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی جامع رپورٹس پیش کریں۔ پشاور ہائی کورٹ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ فوجداری نظامِ عدل میں موجود خامیوں سے متعلق مفصل رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے ان درخواستوں کی سماعت اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، پشاور ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم کو اڈیالہ جیل جانے کی اجازت دی ہے۔\عدالت کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں انصاف کے نظام پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ مداخلت کی مذمت کی ہے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عدلیہ فوجداری نظامِ عدل میں اصلاحات لانے اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نہ صرف نظامِ انصاف کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ اس سے شہریوں کا عدلیہ پر اعتماد بھی بحال ہو گا۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ تمام فریقین عدالت کے حکم کی تعمیل کریں گے اور 14 دن کے اندر اپنی رپورٹس پیش کریں گے، تاکہ نظامِ انصاف میں بہتری لائی جا سکے اور شہریوں کو ایک منصفانہ اور شفاف عدالتی عمل میسر آ سکے۔
پشاور ہائی کورٹ فوجداری نظام عدل لارجر بینچ خامیاں شفاف ٹرائلز اسٹیک ہولڈرز رپورٹس عدالت انصاف حقوق
