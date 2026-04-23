پشاور ہائیکورٹ کا بڑا فیصلہ: 5 اسٹار ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم

پشاور ہائیکورٹ نے پی ڈی اے کی جانب سے حیات آباد میں 5 اسٹار ہوٹل کی 30 کنال زمین کی الاٹمنٹ منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے دلائل پر مبنی فیصلہ سنایا اور حکومت کے اقدام کو جنرل کلاز ایکٹ کی دفعات کے منافی قرار دیا۔
پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی حکومت کے ایک اہم فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ڈی اے (پشاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی) کی جانب سے حیات آباد میں ایک 5 اسٹار ہوٹل کی 30 کنال زمین کی الاٹمنٹ منسوخی کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس انعام اللہ خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے درخواست گزار کی جانب سے دائر کردہ درخواست کی سماعت کے بعد سنایا۔ درخواست گزار کے وکیل، عمران سکندری ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ حیات آباد میں زیر تعمیر یہ 5 اسٹار ہوٹل صوبے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے، جس کی تعمیر پر کافی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ ہوٹل کی بنیادی تعمیراتی کام (گرے اسٹرکچر) تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور یہ صوبے میں سیاحت اور معیشت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ڈی اے نے 19 جون 2025 کو اچانک ہوٹل کی 30 کنال زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی، جو کہ جنرل کلاز ایکٹ کی دفعہ A-24 اور 26 کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے اس اقدام کو غیر قانونی اور اختیارات کے تجاوز قرار دیا۔ عدالت میں سرکاری وکیل نے حکومت کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہے اور وزیراعلیٰ کو پی ڈی اے کے چیئرمین کی حیثیت سے اس طرح کے فیصلے کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کو عوامی مفاد میں یہ قدم اٹھانا پڑا اور اس فیصلے میں کسی قسم کی قانونی غلطی نہیں ہے۔ تاہم، درخواست گزار کے وکیل نے اس موقف کو چیلنج کرتے ہوئے بتایا کہ پی ڈی اے اور حکومت نے باہمی اتفاق رائے سے تعمیراتی مدت میں 31 دسمبر 2026 تک توسیع دینے پر اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ حکومت کے اس غیر قانونی اقدام کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پی ڈی اے کے 19 جون 2025 کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں ہوٹل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ فیصلہ صوبے میں سرمایہ کاری کے ماحول اور قانونی عمل کی مضبوطی کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ اس فیصلے کے علاوہ، ایک اور خبر میں، جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ٹیکس وصولی کے عمل کو مزید شفاف اور کارآمد بنانا ہے۔ اس سلسلے میں، ناصر حسین شاہوردی کے نام سے ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ڈیجیٹل فراڈ کے بڑھتے ہوئے خطرے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں مزید تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ قارئین کو اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خبروں اور اطلاعات کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں.
پشاور ہائیکورٹ پی ڈی اے حیات آباد 5 اسٹار ہوٹل زمین کی الاٹمنٹ قانونی فیصلہ
United States Latest News, United States Headlines
