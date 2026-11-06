پشاور: نادرا افسر فہد خان قتل، اسپیکر قومی اسمبلی نے مذمت کی
پشاور میں نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہد خان کی قتل کی خبر، نور عالم خان کے بھانجے پر فائرنگ، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے، تفتیش جاری۔
پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جہاں نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کے بھانجے فہد خان کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے میں فہد ولد شاروم جو کافور ڈھیری کے رہائشی ہیں، ہلاک ہو گئے جبکہ پولیس نے موقع سے تین零 بور پستول کے آٹھ خالی خول برآمد کیے۔
واقعے کی تفصیلات اور سی سی ٹی وی ثبوت
پولیس کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق فہد خان کو ان کے دفتر کی پارکنگ میں قتل کیا گیا، جہاں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ملزمان کی شناخت کے لیے کارروائی جاری ہے۔ منظر عام پر آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مقتول گاڑی سے اتر کر روڈ پار کر رہے تھے کہ دو موٹر سوار افراد نے ان پر فائرنگ کی اور فوری طور پر فرار ہو گئے۔Also readکرسٹینا اپلگٹ کا ای آئی پر مبنی نئے طبی معائنے کی امیدیں
واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوراً موقع پر پہنچی اور جائے وقوعہ سے تفتیش شروع کی، جس کے دوران آٹھ خالی گولیوں کے خول ملیں۔ مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ مزید طبی اور فوری ثبوت حاصل کیے جا سکیں، جبکہ مختلف پہلوؤں پر جامع تفتیش جاری ہے۔
سیاسی رہنماؤں اور سپیکر قومی اسمبلی کا موقف
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کے بھانجے اور نادرا ڈپٹی ڈائریکٹر فہد خان پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو نہایت افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا اور دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا اظہار کیا۔
سردار ایاز صادق نے واضح طور پر کہا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پارلیمانی امور کے لحاظ سے یہ ایک حساس معاملہ ہے کیونکہ مقتول رکن قومی اسمبلی کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کی ہلاکت سے عوامی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
تفتیشی عمل اور آئندہ اقدامات
پولیس کی جانب سے واقعے کی حقیقت جاننے اور ملزمان کے سراغ لگانے کے لیے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ پارکنگ ایریا کے تمام سی سی ٹی وی ریکارڈز کو محتاطی سے دیکھا جا رہا ہے تاکہ وہ دو موٹر سوار ملزمان کی پہچان کی جا سکے جنہوں نے فائرنگ کی تھی۔
تفتیشی اداروں کا ماننا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کی کارروائی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے جو ثبوت کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ حیات آباد میں قانون و ترتیب کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی پولیس نفری تعینات کی جا سکتی ہے تاکہ ایسے واقعات کے دہرانے سے روکا جا سکے۔
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