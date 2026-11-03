پشاور میں ٹرانسفارمرز کی سطح پر لوڈ مینجمنٹ نیا نظام متعارف
وفاقی وزیر توانائی اور گورنر خیبرپختونخوا کا فیصلہ کہ بجلی کے باقاعدہ صارفین کو ریلیف ملے گا اور ٹرانسفارمرز کی سطح پر لوڈ مینجمنٹ لائی جائے گی۔
وفاقی وزیر توانائی اویس احمد لغاری نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کو ان علاقوں میں لوڈشیڈنگ کم کرنے کی یقین دہانی کرائی جہاں بجلی کی فراہمی میں سب سے زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ اس اہم معاہدے کے تحت خیبرپختونخوا میں ٹرانسفارمر بیسڈ لوڈ مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ یقینی بنایا گیا ہے۔ یہ نیا نظام روایتی فیڈر لیول کے بجائے انفرادی ٹرانسفارمرز کی سطح پر لاگو ہوگا تاکہ بجلی کی تقسیم میں بہتری آ سکے۔
نیا نظام اور صارفین کے حقوق
نئے متعارف کروائے گئے ٹرانسفارمر بیسڈ لوڈ مینجمنٹ سسٹم کے تحت بجلی کی نگرانی اور کنٹرول کا دارومدار مکمل طور پر انفرادی ٹرانسفارمرز پر ہوگا۔ اس نفاذ کے بعد ان صارفین کو خاص طور پر ریلیف ملنے کی امید ہے جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار ان صارفین کی تعریف کرے گا جو قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔Also readجمیس ٹیلاریکو نے ٹیکساس میں تاریخی فتح حاصل کی
مشاورتی اجلاس کی تفصیلات
وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر خیبرپختونخوا کے توانائی کے مسائل کے پائیدار حل کے لیے اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں وفاقی وزیر توانائی اویس احمد لغاری، وفاقی وزیر پیٹرولیم، گورنر فیصل کریم کنڈی اور چیف سیکرٹری خیبرپختونخوا نے شرکت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد صوبے میں درپیش بجلی کے بحران کا فوری اور مؤثر حل نکالنا تھا۔
گورنر کی شدید تحفظات
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پاور ڈویژن میں منعقد ہونے والے اپنے الگ اجلاس میں بھی توانائی کے مسائل پر بحث کی۔ انہوں نے زور دیا کہ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم سے کم رکھا جائے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مشترکہ اور مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔
اجتماعی اقدامات اور مستقبل
وفاقی حکومت اور صوبائی قیادت نے خیبرپختونخوا میں توانائی کے مسائل کے حل پر اتفاق کیا ہے۔ اس باہمی مشاورت کے نتیجے میں عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے واضح اقدامات طے پائے ہیں۔ یہ معاہدہ صوبے کی بہت سی آبادیوں کے لیے بڑی امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے۔
اس دوران بلوچ کالونی پل کے قریب پیش آنے والے ایک الگ واقعے میں بھی توجہ مبذول کروائی گئی جہاں ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ انفراسٹرکچر اور سڑک کی سیفٹی کے حوالے سے پشوپاں میں بھی بحث کو جنم دے رہا ہے۔
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