پشاور زلمی نے سنسنی خیز مقابلے میں حیدرآباد کنگزمین کو شکست دے دی

پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں حیدرآباد کنگزمین کو چار وکٹوں سے شکست دے دی۔ بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ اور افتخار احمد کی عمدہ بولنگ نے زلمی کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔
آپ کا براؤزر آڈیو عنصر کی حمایت نہیں کرتا۔ 08 اپریل 26، 23:26:39 PKT زلمی نے 146 رنز کا ہدف کامیابی سے چھ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا کراچی (دنیا نیوز) - پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے 15ویں میچ میں حیدرآباد کنگزمین کے خلاف ایک سنسنی خیز چار وکٹوں سے کامیابی حاصل کی، اور میچ کی آخری گیند پر ہدف حاصل کیا۔ زلمی نے 146 رنز کا ہدف چھ وکٹوں کے نقصان پر کامیابی سے حاصل کیا، جو ایک سنسنی خیز اختتام کے ساتھ آخری گیند پر فیصلہ کن تھا۔ کپتان بابر اعظم نے 43 رنز کی اہم اننگز کھیل کر تعاقب کی
قیادت کی۔ ان کا ساتھ کسل مینڈس (27)، مائیکل بریسویل (25)، اور افتخار احمد نے دیا جو 15 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ عامر جمال نے بھی 6 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر ٹیم کو گھر واپس پہنچایا۔ دیگر شراکت میں محمد حارث (11) اور فرحان یوسف (15) شامل تھے۔ حیدرآباد کنگزمین کی جانب سے صائم ایوب نے دو وکٹیں حاصل کیں، جبکہ مہیش تھیکشانا، محمد علی، حسن خان اور ہنین شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل، حیدرآباد کنگزمین کو دعوت ملنے کے بعد بیٹنگ کرتے ہوئے 18.2 اوورز میں 145 رنز پر آؤٹ کر دیا گیا۔ ملتان سلطانز PSL 11 کے پہلے مرحلے کے اختتام پر پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ہے۔ کسل پریرا نے 58 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ رنز بنائے، جبکہ کپتان مارنس لابوشین نے 27 رنز بنائے۔ معاذ صداقت (17) اور صائم ایوب (14) کی شراکت ایک مسابقتی مجموعہ بنانے کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ باقی بیٹنگ لائن اپ دوہرے ہندسوں تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ عرفان خان اور حسن خان نے 9،9 رنز بنائے، جبکہ شرجیل خان صرف 2 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ مہیش تھیکشانا، حسنین شاہ اور عثمان خان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ زلمی کی جانب سے افتخار احمد اور سفیان مقیم نے شاندار باؤلنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار، چار وکٹیں حاصل کیں، جبکہ عامر جمال نے ایک وکٹ لے کر مخالف ٹیم کو روکا۔\اس میچ میں پشاور زلمی کی جیت خاص طور پر دلچسپ رہی کیونکہ اس نے آخری گیند پر فتح حاصل کی۔ بابر اعظم کی کپتانی میں بیٹنگ لائن اپ نے ایک ٹھوس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں کسل مینڈس، مائیکل بریسویل اور افتخار احمد کی اچھی اننگز شامل تھیں۔ حیدرآباد کنگزمین کی جانب سے بولنگ میں صائم ایوب نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں ناکام رہے۔ حیدرآباد کنگزمین کی بیٹنگ ناکام رہی، کسل پریرا کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بڑی اننگز کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ملتان سلطانز کی پوائنٹس ٹیبل پر موجودگی اس لیگ کے ابتدائی مرحلے کے اختتام پر ٹیموں کی مسابقت کو ظاہر کرتی ہے۔\اس میچ میں زلمی کی بولنگ بھی متاثر کن رہی، افتخار احمد اور سفیان مقیم نے مخالف ٹیم کو کم اسکور پر محدود کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عامر جمال کی جانب سے ایک وکٹ نے بولنگ اٹیک کو مزید مضبوط کیا۔ یہ میچ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا ایک دلچسپ حصہ تھا، جس نے شائقین کو سنسنی خیز لمحات فراہم کیے۔\حیدرآباد کنگزمین کی شکست نے ان کی ٹیم کے لیے آنے والے میچوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ اس میچ میں ٹیم کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف، پشاور زلمی کی جیت نے ان کے حوصلے بلند کیے اور وہ لیگ میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں
پشاور زلمی حیدرآباد کنگزمین پاکستان سپر لیگ بابر اعظم افتخار احمد
United States Latest News, United States Headlines
