پلندری میں پولیس اہلکار شہید، شریف قاتلوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع
آزاد کشمیر کے ضلع سدھنوتی میں پلندری کے فسادیوں کی فائرنگ سے کانسٹیبل محمد ارباب شہید ہو گئے، جنازہ پڑھ کر تدفین عمل میں آئی۔
آزاد کشمیر کے ضلع سدھنوتی کی تحصیل پلندری میں گزشتہ رات پیش آنے والے ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے۔ فسادی گروہوں کے کارندوں کی تعصب آمیز فائرنگ کا نشانہ بننے والے کانسٹیبل محمد ارباب شدید زخمی ہو کر اسلام آباد منتقل کیے گئے تھے جہاں انہوں نے اپنی آخری سانس لے لی۔ یہ واقعہ علاقے میں امن و امان کے لیے ایک سنگین چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے۔
واقعے کی تفصیلات اور زخمی اہلکار کی تدفین
ترجمان آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق گلی جھنڈا اور بگلا بازار کے درمیان واقعے میں دو اہلکار حملے کا شکار ہوئے۔ ان میں کانسٹیبل محمد ارباب اور کانسٹیبل ذاکر حسین شامل تھے جنہیں گولیوں کے وار زدہ حالت میں دیکھا گیا۔ محمد ارباب کی حالت انتہائی تشویشناک تھی جس کی وجہ سے انہیں فوری طور پر چارٹرڈ طیارے یا ائیر لنک کے ذریعے اسلام آباد کے معروف پمز ہسپتال ریفرنس کر دیا گیا۔Also readایسحاق ڈار اور سعودی وزیرخارجہ کے درمیان رابطہ
پمز ہسپتال میں طبی امداد جاری تھی لیکن زخموں کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے کانسٹیبل محمد ارباب نے شہادت کے جوہر دکھائے۔ ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے شہید اہلکار کی نمازِ جنازہ آج سہ پہر تقریباً 3 بجے ڈانہ تحصیل پلندری میں ادا کی گئی۔ نمازِ جنازہ کی امامت مولانا سعید یوسف نے پڑھائی اور وہاں موجود عوامی حلقوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
آزاد کشمیر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کانسٹیبل محمد ارباب کی لواحقین کی عزت میں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنازہ کی تقریبات کے بعد پولیس دستے نے 3 بج کر 10 منٹ پر سلامی دی اور شہید جوان کو ان کے آبائی علاقے ڈانہ میں سپرِ خاک کیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کے اہل خانہ بلکہ پورے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لیے ایک ناقابلِ تسلی ضیاع ہے۔
ملزمان کی تلاش اور قانونی کارروائی کا عزم
شہادت کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سدھنوتی ضلع اور اس کے ملحقہ علاقوں میں واقعے میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے سکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن مکمل تیزی سے جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔
پولیس ترجمان نے واضح کیا کہ آزاد کشمیر کے پُرامن ماحول کو خراب کرنے اور شہریوں کو خوف زدہ کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حکام کا مؤقف ہے کہ ایسے عناصر کو قرار واقعی سزا دلوانا قومی اور علاقائی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا دوبارہ دہرانہ روکا جا سکے۔
علاقائی امن اور سکیورٹی کے مسائل
یہ واقعہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ پلندری اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں فسادی گروہوں کی سرگرمیاں کس حد تک بڑھ گئی ہیں۔ ان کارندوں کا مقصد صرف شہریوں کے حقوق کو پامال کرنا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملے کرنا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف سخت ترین سختی اختیار کرے گی۔
علاقائی لوگوں اور مقامی رہنماؤں نے بھی شہید کانسٹیبل محمد ارباب کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امن و امان کا فضا بحال کرنے کے لیے حکومتی سطح پر فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو خوف کے عالم سے نجات مل سکے۔ سکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری سرچ آپریشن کو مزید تیز کیا جائے گا۔
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