پلیس موبائل کے مالک اور بھائی کے مبینہ اغوا میں استعمال: سی سی ٹی وی بھی چیک نہیں کی گئی

ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ساحل تھانے کی پولیس موبائل کا کنسٹرکشن کمپنی کے مالک اور بھائی کے مبینہ اغوا میں استعمال کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے. ویڈیو بیان میں انھوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ساحل تھانے کی پولیس نے بااثر شخص کے کہنے پر بھائی سمیت بلاجواز اغوا اور ہراساں کر کے زبردستی ایگریمنٹ اور چیک دستخط کرائے۔ پولیس سے تفصیلی درخواست بھی جمع کروائی ہے. متاثرہ شخص نے اپیل کی ہے کہ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں اور ساحل پولیس کی جانب سے جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر نہایت موثر کارروائی عمل میں لائی جائے۔
کنسٹرکشن کے کام سے وابستہ معاذ کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انھوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ساحل تھانے کی پولیس نے بااثر شخص کے کہنے پر بھائی سمیت بلاجواز اغوا اور ہراساں کر کے زبردستی ایگریمنٹ اور چیک دستخط کرائے اور اس حوالے سے ڈی ایس پی کمپلنٹ سیل کو تفصیلی درخواست بھی جمع کرائی ہے. تاہم پولیس کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی پولیس اس پیٹرول پمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر رہی ہے جہاں ہمیں لیجا کر زبردستی ایگریمنٹ اور چیک دستخط کرائے گئے.
کنسٹرکشن کمپنی کے مالک معاذ کا کہنا تھا کہ وہ ڈیفنس فیز 8 میں عمران نامی شخص کے بنگلے کی کنسٹرکشن کام کرا رہا تھا جس کا معاہدہ 4 کروڑ 75 لاکھ میں طے پایا گیا تھا. بمعہ میٹریل جس میں سے 3 کروڑ 38 لاکھ روپے ادا کیے گئے تھے۔ بقیہ رقم کے لیے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا رہا بنگلے کے مالک نے مبینہ طور پر اور دیگر افراد کے ہمراہ پلاٹ پر آکر مجھے اور میرے بھائی بلال کو دھمکیاں دیں اور بدتمیزی کی بعدازاں ساحل تھانے کی پولیس کو بلوایا تھا.
ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ساحл تھانے کا ایک پولیس افسر مجھے اور میرے بھائی کو فیز 8 میں قائم ایک پیٹرول پمپ پر لے گیا جہاں پر ہم سے مبینہ طور پر زبردستی ایک ایگریمنٹ اور چیک بھی دستخط کرائے گئے ہیں. پولیس سے درخواست کے باخبر پیٹرول پمپ پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی چیک نہیں کی جا رہی جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس کسی دباؤ کا شکار اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے.
متاثرہ شخص نے آئی جی سندھ اور کراچی پولیس چیف سے اپیل کی ہے کہ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں اور ساحل پولیس کی جانب سے جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر نہ صرف باز پرس کی جائے بلکہ محکمہ جاتی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے
