پنجاب حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے خواتین کی ترقی اور اقتصادی خودمختاری کے لیے 4.95 ارب روپے سے زیادہ کی बजट کی额度 پیشکش کی ہے۔ اس میں دن مرکز، کاروباری incit centres، ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت، کام کرنے والی خواتین کے ہوسٹل اور نئی initiates شامل ہیں۔
پنجاب کی حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے خواتین کی ترقی اور常用 pow وership کے لیے اتنے پیسے کی mutate ge پیشکش کی ہے جس سے خواتین کی grease参与 شرح، کاروباری صلاحیت اور اقتصادی خودمختاری کو بڑھانے کا بنیادی مقصد ہے۔ اس تحریر کے مطابق، اگلے مالی سال کے لیے خواتین کی ترقی کے سیاق میں 4.
95 ارب روپے سے زیادہ کی مواد предела کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، وسائل کی這次869.4 ملین روپے خاص طور پر خواتین کے وسائل کے شعبے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد خواتین کی اقتصادی مواقع، ملازمت میں حصہ روزی اور سماجی مدد کے نظام کو فروغ دینے والے پروگراموں کو سپورٹ کرنا ہے
پنجاب بجٹ خواتین کی ترقی اقتصادی خودمختاری کاروباری Incit Centres ڈیجیٹل مہارتیں
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 4.95ارب ڈالر آچکے اسٹیٹ بینکڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید نے کہا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 4 ارب 95 کروڑ ڈالر آچکے ہیں۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی
Read more »
\u0628\u062c\u0644\u06cc \u06a9\u06d2 \u0646\u0631\u062e\u0648\u06ba \u0645\u06cc\u06ba \u0627\u0636\u0627\u0641\u06d2 \u0633\u06d2 \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u062f\u0627\u0648\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0627\u062b\u0631\u060c \u0645\u06c1\u0646\u06af\u0627\u0626\u06cc \u0645\u0632\u06cc\u062f \u0628\u0691\u06be\u0646\u06d2 \u06a9\u0627 \u062e\u062f\u0634\u06c1\u06a9\u0627\u0631\u0648\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u062f\u0631\u06cc \u0646\u06d2 \u06a9\u06c1\u0627 \u06a9\u06c1 \u06cc\u06a9\u0633\u0627\u06ba \u0642\u0648\u0645\u06cc \u0679\u06cc\u0631\u0641 \u0645\u06cc\u06ba 4.95 \u0631\u0648\u067e\u06d2 \u0641\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0679 \u06a9\u06d2 \u0628\u0691\u06d2 \u0627\u0636\u0627\u0641\u06d2 \u0633\u06d2 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0634\u06cc\u0627 \u06a9\u0648 \u0639\u0627\u0644\u0645\u06cc \u0645\u0646\u0688\u06cc\u0648\u06ba \u0645\u06cc\u06ba \u063a\u06cc\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u062a\u06cc \u0635\u0648\u0631\u062a\u062d\u0627\u0644 \u06a9\u0627 \u0633\u0627\u0645\u0646\u0627 \u06c1\u0648\u06af\u0627\u06d4
Read more »
PM says polio eradication a religious, moral and national dutyPrime minister initiates campaign by administering anti-polio vaccine oral drops to children
Read more »
Court starts proceedings against Moonis Elahi as proclaimed offenderAccountability court initiates proceedings against Moonis Elahi for being proclaimed offender during investigation of billions of rupees corruption
Read more »
PTA starts second phase of illegal SIM suspension to combat criminal activitiesPTA initiates the second phase of illegal SIM suspension to combat criminal activities, strengthening mobile network security in P...
Read more »
China to launch anti-dumping probes into Canadian canola, chemicalsChina initiates an anti-dumping probe into Canadian canola and chemicals, escalating trade tensions and impacting global trade rel...
Read more »