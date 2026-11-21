پنجاب میں دھند کی وجہ سے M2 M3 M4 M11 موٹرویز بند
پنجاب میں شدید دھند کی وجہ سے M2, M3, M4 اور M11 موٹرویز کا ٹریفک بند کردیا گیا ہے۔ موٹروے پولیس نے محفوظ سفر کے لیے 10 سے 6 بجے کے درمیان سفر کی ہدایت دی ہے۔
پنجاب کے علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے اہم موٹرویز پر ٹریفک کے لیے مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے۔ اس پابندی کا اثر سیدھی طرح لاہور سے ہرمن منار تک جانیوالی موٹروے M2 پر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور اور سیالکوٹ کو جوڑنےوالی موٹروے M11 بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔
پنجاب میں جاری دھند کی وجہ سے لاہور سے جڑانوالا تک جانیوالی موٹروے M3 اور فیصل آباد سے پنڈی بھٹیان تک جانیوالی موٹروے M4 پر بھی ٹریفک بند ہے۔ موٹروے پولیس کے مطابق یہ فیصلہ عوام کی جانوں اور اثاثوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
موٹرویز بند ہونے کی تفصیلات اور وجوہات
موٹروے پولیس کے سپوکر سید عمران احمد نے بتایا کہ لاہور سے ہرمن منار تک کے تمام راستے دھند کی وجہ سے بند ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے جڑانوالا تک جانیوالی M3 اور فیصل آباد سے پنڈی بھٹیان تک جانیوالی M4 بھی بند ہیں۔ یہ تمام راستے صبح گئے بند کیے گئے ہیں۔
یاد رہے کہ لاہور اور سیالکوٹ کو جوڑنےوالی موٹروے M11 پر بھی ٹریفک مکمل طور پر بند ہے۔ موٹروے پولیس نے اس فیصلے کی وجہ عوام کی حفاظت کو قرار دیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرناک حادثات سے بچا جا سکے۔
محفوظ سفر کے لیے ہدایات اور اوقات
موٹروے پولیس کے مطابق شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر سفر کرنا ہی ضروری ہے تو لوگوں کو دن کے روشن اوقات میں سفر کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ صبح دس بجے سے شام چھ بجے تک کا وقت محفوظ سفر کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔
ڈرائیورز کو گاڑی کی رفتار کم رکھنے اور آگے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موٹروے پولیس نے ٹھہرائے سے اوور ٹیکنگ اور اچانک بریک لگانے سے بھی گریز کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ دھند کے باعث ہونے والے حادثات سے بچا جا سکے۔
شہریوں اور ڈرائیورز کے لیے اقدامات
شہریوں کو دھند والی صورتحال میں فوگ لائٹس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس، ٹیل لائٹس اور وائپرز کو درست حالت میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ موٹروے پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محفوظ رہیں اور ٹریفک کے حوالے سے تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔
سید عمران احمد نے مزید واضح کیا کہ موٹرویز کو دوبارہ کھولنے سے پہلے تازہ ترین اطلاع کا انتظار کیا جائے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ٹریفک پابندیوں پر سختی سے عمل پیرا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کے حادثات میں شامل ہونے کا خطرہ نہ ہو۔
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