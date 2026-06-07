لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے اپنی تپش دکھانا شروع کر دی اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔
پنجاب میں خشک اور شدید گرمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے اپنی تپش دکھانا شروع کر دی اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ صرف دن ہی نہیں بلکہ راتوں کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت، جو گزشتہ دنوں 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب تھا بڑھ کر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جس کے باعث شہریوں کو رات کے وقت بھی گرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا.
پنجاب میں خشک اور شدید گرمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے اپنی تپش دکھانا شروع کر دی اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ صرف دن ہی نہیں بلکہ راتوں کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت، جو گزشتہ دنوں 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب تھا بڑھ کر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جس کے باعث شہریوں کو رات کے وقت بھی گرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا
لاہور، پنجاب، خشک گرمی، شدید گرمی، موسمیات، درجہ ح
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
سونے کی قیمت، ایک سال میں 33ہزار روپے اضافہسونے کی قیمت، ایک سال میں 33ہزار روپے اضافہ تفصيلات جانئے: DailyJang
Read more »
Shift work tied to poor mental healthShift workers were 33% more likely to have depression than people who didn't work nights.
Read more »
چین میں مسافر بس اور ٹرک میں ہولناک تصادم، 36 افراد ہلاک - ایکسپریس اردو33 افراد زخمی ہیں جن میں سے 9 کی حالت نازک بتائی جارہی ہے
Read more »
37 males, 33 females short-listed for Athletic Camp37 males, 33 females short-listed for Athletic Camp.
Read more »
4:00 pm Headlines on 24DigitalBy-elections on 33 NA seats will be held on March 16: Election Commission announces schedule: PDM ‘will not take part’ in by-elections on 33 NA
Read more »
قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے شیڈول کا اعلاناسلام آباد : قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے شیڈول کااعلان کردیا گیا ، 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے۔
Read more »