پنجاب حکومت نے 52 ارب روپے کا بجٹ تیار کیا ہے۔ اس میں 27 نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1703 کروڑ روپے کی لاگت سے بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ پنجاب میں ڈی سی اور کمشنر آفسوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 500 ملین روپے سے زیادہ مختص کیے جائیں گے۔
لاہور (دنیا نیوز) - پنجاب حکومت نے پنجاب بورڈ آف ریونیو کے بجٹ میں 52 ارب روپے مختص کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ماخذوں کے مطابق، 27 نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1703 کروڑ روپے کی لاگت سے بجٹ تیار کیا گیا ہے، 7 اضلاع میں ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے 9 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے، اور بہاولپور اور بہاولنگر میں دیہی سڑکوں اور لنکس کی تعمیر کے لیے 530 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ لاہور میں ایک انٹیگریٹڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم قائم کیا جائے گا، جس کی لاگت 120 ملین روپے ہوگی۔ پنجاب میں ڈی سی اور کمشنر آفسوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 500 ملین روپے سے زیادہ مختص کیے جائیں گے۔ بورڈ آف ریونیو کے جاری منصوبوں کے لیے 559.
8 ملین روپے جاری کیے جائیں گے، اور چناب ندی کے زہرے ہونے کی روک تھام کے لیے 50 ملین روپے مختص کیے جائیں گے۔ کاٹ ادو اور مرے ڈی سی کمپلیکس اور ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کی تعمیر کے لیے 55 ملین روپے منظور کیے جائیں گے، چولستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے لیے 530 ملین روپے مختص کیے جائیں گے، اور 290 ملین روپے دیہی علاقوں میں ایک کمپلیکس کی تعمیر کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ زلزلہ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے 40 ملین روپے کی لاگت والا ایک منصوبہ منظور کیا جائے گا، جس کا مقصد بाढ کے پانی کو روکنا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے جاری منصوبوں کے لیے 336 ملین روپے مختص کیے جائیں گے، اور نئے منصوبوں کے لیے 482 ملین روپے منظور کیے جائیں گے۔ ہافیز آباد ڈی سی آفس اور کیمپ آفس میں دو 50 kW سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے لیے 60 ملین روپے جاری کیے جائیں گے، اور میان والی میں انڈس ندی کے زہرے ہونے کی روک تھام کے لیے 50 ملین روپے کا منصوبہ منظور کیا جائے گا۔ راؤلپنڈی اور اٹک میں ایس سی ہاؤس اور ڈی سی آفس کی مرمت کے لیے کروڑوں روپے مختص کیے جائیں گے۔ پاسرو اور ڈاسکہ میں ٹھیسل کمپلیکسز کی بہتری کے لیے 46.3 ملین روپے مختص کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ضلع کمپلیکس میں خواتین اور معذوروں کے لیے واش رومز کی تعمیر کا بھی اعلان کیا ہے
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