پنجاب حکومت نے 52 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے۔

پنجاب حکومت نے پنجاب بورڈ آف ریونیو کے بجٹ میں 52 ارب روپے مختص کرنے کا پ्रसٹاوہ پیش کیا ہے۔ یہ پورے پنجاب میں 27 نئے ترقیاتی منصوبوں کے لئے مختص کیا گیا ہے۔
لاہور (دنیا نیوز) - پنجاب حکومت نے پنجاب بورڈ آف ریونیو کے بجٹ میں 52 ارب روپے مختص کرنے کا پ्रसٹاوہ پیش کیا ہے۔ منابع کے مطابق 27 نئے ترقیاتی منصوبوں کے لئے 17,030 ملین روپے کا بجٹ تیار کیا گیا ہے، 7 اضلاع میں ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لئے 90 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، اور بہاولنگر اور بہاولپور میں دیہی سڑکوں اور لنکس کی تعمیر پر 5,300 ملین روپے خرچ کیے جائیں گے۔ لاہور میں ایک انٹیگریٹڈ ڈزاسٹر مینجمنٹ سسٹم قائم کیا جائے گا جس کا خirth 120 ملین روپے ہوگا۔ Commissioner Offices اور AC Houses کے تعمیر اور مرمت کے لئے 500 ملین روپے سے زیادہ مختص کیے جائیں گے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں۔ بورڈ آف ریونیو کے جاری منصوبوں کے لئے 559.
8 ملین روپے جاری کیے جائیں گے، اور Chenab River سے ہونے والی کھاڑی کے پریونشن کے لئے 50 ملین روپے مختص کیے جائیں گے۔ Kot Addu اور Murree DC complexes اور Emergency Operation Centers کی تعمیر کے لئے 55 ملین روپے کی منظوری دی جائے گی، Cholistan Development Authority کے لئے 530 ملین روپے مختص کیے جائیں گے، اور 290 ملین روپے ایک کمپلیکس کی تعمیر کے لئے مختص کیے جائیں گے۔ ایک ڈزاسٹر ریسک ریڈکشن پروجیکٹ جس کا خirth 40 ملین روپے ہوگا ایک ڈزاسٹر پریونشن کے لئے منظوری دی جائے گی۔ Borad of Revenue کے جاری منصوبوں کے لئے 336 ملین روپے مختص کیے جائیں گے، اور 482 ملین روپے نئے منصوبوں کے لئے مختص کیے جائیں گے۔ ہافظ آباد کے DC Office اور Camp Office میں دو 50 kW Solar Systems کی انسٹالیشن کے لئے 60 ملین روپے جاری کیے جائیں گے، اور Mianwali میں Indus River سے ہونے والی کھاڑی کے پریونشن کے لئے 50 ملین روپے کا منصوبہ منظوری دیا جائے گا۔ Rawalpindi اور Attock میں AC House اور DC Office کی مرمت کے لئے کروڑوں روپے مختص کیے جائیں گے۔ Pasrur اور Daska کے Tehsil Complexes کی بہتری کے لئے 46.3 ملین روپے مختص کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ضلعی کمپلیکس میں خواتین اور Disabled کے لئے Washrooms کی تعمیر کا اعلان بھی کیا ہے
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