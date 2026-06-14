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پنجاب حکومت نے لکویڈ ٹری منصوبے کو بڑھایا

اخبار News

پنجاب حکومت نے لکویڈ ٹری منصوبے کو بڑھایا
پنجاب حکومتلکویڈ ٹریکاربن ڈائی آکسائیڈ
📆14/06/2026 1:23 pm
📰DunyaNews
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پنجاب حکومت نے ایک ایسے منصوبے کو بڑھایا ہے جس کا نام لکویڈ ٹری ہے، یہ منصوبہ پاکستان میں ایک ایسے صوبے کے طور پر ترقی کے لیے کیا گیا ہے جہاں جدید سائنسی حل کے ذریعے ایک ایسا منصوبہ کیا گیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے اور ہوا کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پر وہاں جہاں تھوڑے سے تھوڑے ہی درخت لگائے جاسکتے ہیں۔

پنجاب حکومت نے ایک ایسے منصوبے کو بڑھایا ہے جس کا نام لکویڈ ٹری ہے، یہ منصوبہ پاکستان میں ایک ایسے صوبے کے طور پر ترقی کے لیے کیا گیا ہے جہاں جدید سائنسی حل کے ذریعے ایک پاکستان کے ایک ایسے صوبے کے طور پر ترقی کے لیے کیا گیا ہے جہاں جدید سائنسی حل کے ذریعے ایک ایسا منصوبہ کیا گیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے اور ایک پاکستان کے ایک ایسے صوبے کے طور پر ترقی کے لیے کیا گیا ہے جہاں جدید سائنسی حل کے ذریعے ایک ایسا منصوبہ کیا گیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے اور ہوا کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پر وہاں جہاں تھوڑے سے تھوڑے ہی درخت لگائے جاسکتے ہیں.

پنجاب حکومت نے ایک ایسے منصوبے کو بڑھایا ہے جس کا نام لکویڈ ٹری ہے، یہ منصوبہ پاکستان میں ایک ایسے صوبے کے طور پر ترقی کے لیے کیا گیا ہے جہاں جدید سائنسی حل کے ذریعے ایک پاکستان کے ایک ایسے صوبے کے طور پر ترقی کے لیے کیا گیا ہے جہاں جدید سائنسی حل کے ذریعے ایک ایسا منصوبہ کیا گیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے اور ایک پاکستان کے ایک ایسے صوبے کے طور پر ترقی کے لیے کیا گیا ہے جہاں جدید سائنسی حل کے ذریعے ایک ایسا منصوبہ کیا گیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے اور ہوا کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پر وہاں جہاں تھوڑے سے تھوڑے ہی درخت لگائے جاسکتے ہیں

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پنجاب حکومت لکویڈ ٹری کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا کی گنجائش درخت لگانا

 

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