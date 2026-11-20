پنجاب میں پنچایت نظام بحال، ایکٹ 2026 کی منظوری
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کے ڈرافٹ کی منظوری دیدی ہے جس کے تحت ریٹائرڈ افسران اور ججز تنازعات کے حل کے لیے مقرر ہوں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں پنچایت نظام کو قانونی حیثیت دینے والے پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کے مجوزہ ڈرافٹ کو حتمی شکل دے کر منظوری دیدی ہے۔ اس اہم اقدام کے تحت صوبائی حکومت نے ریاستی عدالتی نظام کے بوجھ کو کم کرنے اور مقامی سطح پر تنازعات کے فوری حل کے لیے ایک نیا قانونی فریم ورک تیار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے دی گئی اس ہدایت کے بعد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ نے ڈرافٹ کو سرکاری طور پر شائع کر دیا ہے تاکہ عوام اس میں اپنی رائے دے سکیں۔
قانونی ڈھانچہ اور پنچایتی ممبران کی تعیناتی
اس مجوزہ قانون کے تحت پنچایتی کے اراکین کی تعیناتی کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو حاصل ہوگا جو انہیں مقرر کرنے، ان کی نگرانی کرنے اور ضرورت پڑنے پر برطرف کرنے کے مکمل اختیارات رکھیں گے۔ پنچایتی کی یہ مدت تین سال مقرر کی گئی ہے اور اگر وہ اپنی کارکردگی میں تسلی بخش نتائج فراہم کرتی ہے تو انہیں دوبارہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ فوجی افسران، ریٹائرڈ سرکاری افسران، وکلا، اساتذہ اور علمائے کرام کو پنچایتی کے عہدے کے لیے مقرر کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔Also readNASA’s Voyager 1 reaches new heights
اختیارات، حدود اور فریقین کی رضامندی کا اصول
پنچایتی نظام کے تحت مقرر کردہ ارکان کو ثالثی اور مصالحت کے اختیارات حاصل ہوں گے، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ کوئی بھی پنچایتی فریقین کی رضامندی کے بغیر کسی معاملے کی کارروائی یا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ڈرافٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پنچایتی کو ہر تنازع کے حل کے لیے صرف پندرہ دن کا وقت دیا جائے گا اور اس عرصے کے اندر ہی تصفیے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا شخص جسے علاقے میں عزت اور اچھی شہرت حاصل ہو اور جو موزوں سمجھا جائے تو ڈپٹی کمشنر اسے بھی پنچایتی مقرر کر سکتا ہے۔
تنازعات کی نوعیت اور مقامی سطح پر حل
اس نئے قانون کے دائرہ کار میں دیوانی، خاندانی، گھریلو، ہمسایوں کے درمیان تنازعات، جائیداد، زمین کی حدود، قبضے، کاروباری معاملات اور مالی لین دین سے متعلق معاملات شامل ہیں۔ ہر ضلع کے مختلف علاقوں میں ڈپٹی کمشنر ایک یا ایک سے زائد پنچایتی مقرر کر سکیں گے تاکہ مقامی سطح پر ان مسائل کا فوری اور مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ یہ نظام اس لیے متعارف کرایا گیا ہے تاکہ عدالتوں میں pending مقدمات کی تعداد کم ہو اور عوام کو تیز اور کم خرچ انصاف مل سکے۔
عوامی مشاورت اور اگلے اقدامات کی تیاریاں
منظوری کے بعد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ مجوزہ ڈرافٹ کو اب عوامی مشاورت کے لیے شائع کیا گیا ہے جس کے ذریعے عوام سے تجاویز مانگی جا رہی ہیں۔ پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کے اس ڈرافٹ پر عوام اپنی رائے دے سکتے ہیں جس کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے اس اقدام کو اہمیت دی گئی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نیا نظام عوامی مفاد میں ہو اور اس میں کسی بھی قسم کی خامی کو دور کیا جا سکے۔
مقامی سطح پر انصاف کی فراہمی اور مستقبل کی منصوبہ بندی
اس قانون کا بنیادی مقصد عدالتی نظام کو بوجھ سے نکال کر مقامی سطح پر تنازعات کو سلجھانا ہے جس سے ریاستی نظام پر دباؤ کم ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کو اس پورے عمل کی نگرانی اور نگرانی کا مکمل اختیار حاصل ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پنچایتی اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ مستقبل میں اس نظام کو صوبے کے تمام اضلاع میں متعارف کرایا جائے گا تاکہ ہر شہری کو مقامی سطح پر انصاف کی فراہمی میں آسانی ہو۔
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