پنجاب میں شدید گرمی کا راج، ہیٹ ویو الرٹ جاری

پنجاب بھر میں خشک اور شدید گرمی کا راج برقرار ہے، خصوصاً لاہور میں درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ صوبائی بلحاظ Vibes کو ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور разных علاقوں میں درجہ حرارت 41 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ریلیف اور شہریوں کو شدید گرمی سے بچنے کی ہدایات جاری ہیں۔
لاہور سمیت پنجاب بھر میں خشک اور شدید گرمی کا راج برقرار ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن کا آغاز ہوتے ہی سورج نے آگ برسانا شروع کر دیا اور صبح کے وقت درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں دن کے ساتھ ساتھ راتوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے، جہاں کم سے کم درجہ حرارت جو پہلے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اب بڑھ کر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ پیش بینی ہے کہ دن کے اوسطountain閑ہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے جبکہ رات کا کم از کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہ سکتا ہے۔دوسری جانب پی ڈی ایم اے پنجاب نے آئندہ ہفتے کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 8 سے 12 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کا خدشہ ہے۔ بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 41 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ جنوبی پنجاب اور میدانی اضلاع میں درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ زباننووی کے مطابق راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، لاہور ، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاالدین، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑہ، قصور اور فیصل آباد شامل ہیں جن میں درجہ حرارت میں اضافے کا قریبی امکان ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانیوال، پاکپتن، رحیم یار خان، راجن پور، بہاولپور، بہاولنگر، بھکر، لیہ، کوٹ ادو، سرگودھا، جھنگ، خوشاب، میانوالی، نور پور تھل اور ساہیوال بھی اس شدید گرمی سے متاثر ہوں گے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ڈی جی پی ڈیým اے عمر جاوید کے مطابق رات کے وقت بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی توقع ہے جبکہ گرمی کی شدت کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خطرہ بھی موجود ہے۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ سے بچیں، زیادہ پانی پئیں اور غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کرتے ہوئے خود کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے ہیٹ ویو کے دوران بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ڈی جی پی ڈیým اے نے کاشتکاروں کو فصلوں اور جانوروں کے تحفظ کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریسکیو 1122 کو ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے جبکہ شہری علاقوں میں امدادی کیمپ، صاف پانی، او آر ایس اور ابتدائی طبی امداد کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس دوران موبائل ہیلتھ ٹیمیں بھی ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے متحرک رہیں گی۔ ڈی جی پی ڈیým اے کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے سے شمالی علاقوں میں برف پگھلنے کی رفتار بھی بڑھ سکتی ہے.
لاہور سمیت پنجاب بھر میں خشک اور شدید گرمی کا راج برقرار ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن کا آغاز ہوتے ہی سورج نے آگ برسانا شروع کر دیا اور صبح کے وقت درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں دن کے ساتھ ساتھ راتوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے، جہاں کم سے کم درجہ حرارت جو پہلے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اب بڑھ کر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ پیش بینی ہے کہ دن کے اوسطountain閑ہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے جبکہ رات کا کم از کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہ سکتا ہے۔دوسری جانب پی ڈی ایم اے پنجاب نے آئندہ ہفتے کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 8 سے 12 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کا خدشہ ہے۔ بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 41 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ جنوبی پنجاب اور میدانی اضلاع میں درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ زباننووی کے مطابق راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، لاہور، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاالدین، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑہ، قصور اور فیصل آباد شامل ہیں جن میں درجہ حرارت میں اضافے کا قریبی امکان ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانیوال، پاکپتن، رحیم یار خان، راجن پور، بہاولپور، بہاولنگر، بھکر، لیہ، کوٹ ادو، سرگودھا، جھنگ، خوشاب، میانوالی، نور پور تھل اور ساہیوال بھی اس شدید گرمی سے متاثر ہوں گے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ڈی جی پی ڈیým اے عمر جاوید کے مطابق رات کے وقت بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی توقع ہے جبکہ گرمی کی شدت کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خطرہ بھی موجود ہے۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ سے بچیں، زیادہ پانی پئیں اور غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کرتے ہوئے خود کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے ہیٹ ویو کے دوران بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ڈی جی پی ڈیým اے نے کاشتکاروں کو فصلوں اور جانوروں کے تحفظ کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریسکیو 1122 کو ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے جبکہ شہری علاقوں میں امدادی کیمپ، صاف پانی، او آر ایس اور ابتدائی طبی امداد کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس دوران موبائل ہیلتھ ٹیمیں بھی ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے متحرک رہیں گی۔ ڈی جی پی ڈیým اے کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے سے شمالی علاقوں میں برف پگھلنے کی رفتار بھی بڑھ سکتی ہے
پنجاب شدید گرمی ہیٹ ویو درجہ حرارت لاہور پی ڈی ایم اے ریلیف ہیٹ اسٹروک
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