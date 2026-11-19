پنجاب میں سولر پینل کا ہدف 100 ہزار تک بڑھایا گیا
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سولر پینل اسکییم کے دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی ہے جس میں ہدف کو 100 ہزار تک بڑھا دیا گیا ہے۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گزشتہ دنوں کالعدم سولر پینل اسکییم کے دوسرے مرحلے کی سرکاری منظوری دے دی ہے جس کے تحت صوبے بھر میں سولر انرجی کی دستیابی کو وسیع کرنے کے لیے ہدف کو 90,000 سے بڑھا کر 100,000 پینلز تک محدود کیا گیا ہے۔ اس اہم فیصلے کا اعلان پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں منعقدہ ایک خصوصی اجلاس کے بعد کیا گیا جس میں صوبے میں قابل تجدید توانائی کے فروغ اور جدید طرز کی توانائی کے نظام کی تطبیق پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
چولستان میں سولر اور ضائع سے توانائی
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چیولستان میں 5,000 سولر پینلز کی تنصیب کے لیے پائلٹ پراجیکٹ کی بھی منظوری دی ہے تاکہ اس خطے میں بجلی کی سپلائی کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سوہرا پنجاب کے اقدام کے تحت ٹھوس فضلے سے توانائی اور بائیو فیلز کی پیداوار کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کریں۔ اس عمل کا مقصد صوبے بھر میں ری سائیکلنگ اور نیچر فرینڈلی توانائی کے ذرائع کو متعارف کرانا ہے جو ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔Also readشہباز شریف کا آزاد کشمیر کے 100 دنوں کے منصوبے کے لیے مکمل وسائل کی فراہمی کا اعلان
اسپتالوں میں انرجی آڈٹ کا حکم
مریم نواز شریف نے تمام بڑے ہسپتالوں میں بجلی کے آڈٹ کا حکم دیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر طبی مرکز اپنی ضروریات کے مطابق بجلی کی پینلز لگائے جاتے ہیں۔ اجلاس میں پبلک ہیلتھ کے شعبے کے لیے اینرجی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور حکام کو ہدایت کی گئی کہ وہ موجودہ نظام میں اصلاحات لائیں۔ اس اقدام کا مقصد ہسپتالوں میں بجلی کے بلوں میں کمی لانا اور متبادل توانائی کے ذرائع کو فعال بنانا ہے تاکہ عوام کو سستی اور معیاری صحت کی سہولیات میسر آ سکیں۔
پائلٹ پراجیکٹ اور بائیو گیس کی تفصیلات
اجلاس میں 3,000 ٹن فضلے سے توانائی پیدا کرنے کے لیے پائلٹ پراجیکٹ کو اصولی سطح پر منظوری دی گئی جبکہ ننگھانا میں ایک بائیو ریفائنری پراجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا جو چاول کے بھوسے اور دیگر زرعی فضلے کا استعمال کرے گا۔ صوبے میں تقریباً 490,000 ٹن جانوروں کے فضلے سے سالانہ 7.15 بلین مکعب میٹر بائیو گیس پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حکام نے بتایا کہ جانوروں، زرعی اور ٹھوس فضلے سے تقریباً 1.6 بلین یونٹس بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جو صوبے کی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ پورا کر سکتی ہے۔
پہلے مرحلے کی کامیابی اور آنے والے اقدامات
پنجاب میں سولر پینل اسکییم کے پہلے مرحلے میں 350,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 89,869 افراد کو پینلز دیے گئے جن کے بجلی کے بلوں میں ایک تہائی کی کمی واقع ہوئی۔ اس کامیابی کے بعد صوبے کے 76 اسکولز کو سولر پاور سے جوڑا گیا ہے اور چولستان میں 40 واٹر سپلائی سائٹس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پبلک سروے کے مطابق عوام میں اس اسکیم کے حوالے سے بہت مثبت تاثرات پائے گئے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اقدام غریب طبقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
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