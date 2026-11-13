پنجاب حکومت نے 52 اسسٹنٹ کمشنرز کی ٹرانسفر کر دی
پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے 52 اسسٹنٹ کمشنرز کی تنقلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔
پنجاب حکومت نے جمعہ کی شب صوبے بھر میں انتظامی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں لاتے ہوئے 52 اسسٹنٹ کمشنرز کی ٹرانسفر کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ یہ بڑی پیمانے پر انتظامی ری شفل 24NewsHD ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہے۔
سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق میہوش ازہد کو ضلع جھنگ کے شہر بھیرہ کے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح محمد اعجاز کو پاکپتن، راشدہ شرافت کو چوہہ سیدان شاہ، اور سعد رضوان کو حازرو کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
سروگھا اور رحیم یار خان میں اہم تعیناتیاں
اسسٹنٹ کمشنر سروگھا کے عہدے پر محمد ادروس کو تعینات کیا گیا ہے جبکہ رحیم یار خان کے لیے روہت کمار کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ٹلحہ نعیم کو منکرہ اور عمران ظفر کو حسن عباسی کے اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔
راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنرز کی اپڈیٹ
راولپنڈی شہر کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر محمد اکبر کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ راولپنڈی سادر کے لیے فیصل ماجد کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اسی طرح افندیار کو راولپنڈی کینٹ کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔
دیگر اضلاع میں اہم تبدیلیاں
صن اللہ کو حاصل پور، طارق محمود گڑھ کو عارف والا، فیض احمد کو کوٹہ، اور عبد زمان کو بہاول پور شہر کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ انام اکرم کو بہاول پور ہیڈ کوارٹر اور احمد شہزاد کو وہاری کے اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔
رانا محمد شفیق کو شجاعت آباد، محمد فرقت کو دری خان، سہیل خان کو جہانیاں، سیف اللہ کو ڈسکہ، اور شبنہ نزیر کو چنیوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔
ضلعی سطح پر نئی ذمہ داریاں
اکبر درانی کو مندی بہاؤالدین، زرقونہ خالد کو کلر کہار، اور حمزہ رiaz کو کاموکه کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ اس انتظامی اقدام سے صوبے کے مختلف اضلاع میں نئے سرے سے انتظامی تسلسل کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔
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