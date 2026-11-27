پنجاب حکومت نے بسنت 2027 کی حفاظتی تدابیر طے کر دیں
پنجاب گھر نے بسنت 2027 کی تیاریوں کا آغاز کیا ہے جس میں چھتوں پر حفاظتی دیواریں لگانا اور پروں کی مصنوعات کی نگرانی شامل ہے۔
پنجاب گھر کے محکمے نے بسنت 2027 کی تہوار کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز کرتے ہوئے سخت حفاظتی اور ریگولیٹری اصولوں پر زور دیا ہے۔ لاہور میں 12 سے 14 مارچ تک منعقد ہونے والے اس تہوار کو منانے کے لیے محکمہ گھر میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا جس میں شہریوں کی جانوں کو خطرے سے بچانے اور قانونی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مفصل رہنما ہدایات جاری کی گئیں۔
چھتوں کی سیفٹی وال اور لکڑیوں کی پابندیاں
پنجاب سیکریٹری گھر ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام رہائشی عمارتوں اور مکانوں کے مالکان کو 31 دسمبر سے پہلے اپنی چھتوں پر کم از کم 3.5 فٹ اونچی مضبوط سیفٹی والز تعمیر کرنی ہوں گی۔ ان ہدایات کے مطابق، اگر کسی چھت پر یہ حفاظتی دیواریں مقررہ معیار سے کم ہوں گی تو وہاں بسنت کی سرگرمیوں کو مکمل طور پر ممنوع قرار دیا جائے گا۔Also readبرطانیہ میں گیس اور بجلی کے بل 26 فیصد مہنگے
ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے لاہور کے ڈپٹی کمشنر کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ پرانی عمارات اور گھروں کی چھتوں کا جامع معائنہ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام عمارتیں نئے حفاظتی ضوابط کی سختی سے پیروی کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی ایسی عمارت کو سیل کر دیں گے جو قانون یا حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائی جائے گی۔
بجلی کے تاروں اور پروں کی نگرانی کا انتظام
اسی اجلاس میں یہ بھی تجویز کیا گیا کہ عمارتوں کے مالکان خود اس ذمہ داری کا اہتمام کریں گے کہ ان کی چھتوں کے قریب موجود بجلی کے تاروں کو محفوظ بنایا جائے تاکہ تہوار کے دوران کوئی بھی برقی حادثہ پیش نہ آئے۔ تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تہوار سے پہلے ان حفاظتی رہنما ہدایات کی سخت اور مکمل نفاذ کو یقینی بنائیں۔
ڈپٹی کمشنر کو پرووں اور پروں کی دھاری (ڈور) کی تیاری، تقسیم اور فروخت کی نگرانی کا بھی خصوصی اختیار حاصل ہوگا۔ پنجاب گھر کے محکمے نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ریگولیٹری نگرانی کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بسنت 2027 کے دوران پرووں اور دھاری کی مصنوعات صرف مقررہ فریم ورک کے تحت ہی پیدا کی جائیں، تقسیم کی جائیں اور فروخت کی جائیں۔
موٹر سائیکلوں کے لیے مفت سیفٹی روڈز
حفاظتی تدابیر کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ شہر ٹریفک پولیس لاہور بسنت سے پہلے دو ملین سے زائد موٹر سائیکلوں پر مفت سیفٹی روڈز نصب کرے گی۔ اس خصوصی اقدام کا مقصد فیسٹیول کے دوران موٹر سائیکل سواروں کو ہونے والے خطرات کو کم کرنا ہے، خاص طور پر پروں کی دھاریوں سے ٹکراؤ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے جب حکام تین دنہ جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔
اس اہم اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری گھر زینب خان، اسپیشل سیکریٹری گھر فیصل فرید، اضافی سیکریٹری گھر بابرب صاحب دین، اضافی انٹرنل سکیورٹی سیکریٹری جاویری مقبول، لاہور کے ڈپٹی کمشنر محمد علی اجاز اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بسنت 2027 کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور محکموں کے درمیان مربوط کوششوں اور تہوار کو مقررہ قواعد کے تحت منانے پر زور دیا گیا۔
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