پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے کم کرکے 752 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام (اے ڈی پی) کے تحت مجموعی طور پر 3560 منصوبوں کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔
پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے کم کرکے 752 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام (اے ڈی پی) کے تحت مجموعی طور پر 3560 منصوبوں کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 493 ارب 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 258 ارب 75 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب کے وزیراعلیٰ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 752 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جس میں 3117 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 353 ارب 84 کروڑ روپے لوکل فنڈنگ اور 139 ارب 40 کروڑ روپے فارن فنڈنگ رکھی گئی ہے۔ 420 نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 254 ارب روپے لوکل اور 4 ارب 68 کروڑ روپے فارن فنڈنگ تجویز کی گئی ہے۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 11 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مریم نواز شریف اسپورٹس سٹی لاہور کے لیے 50 ارب روپے لاگت کا منصوبہ تجویز کیا گیا ہے.
پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے کم کرکے 752 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام (اے ڈی پی) کے تحت مجموعی طور پر 3560 منصوبوں کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 493 ارب 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 258 ارب 75 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب کے وزیراعلیٰ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 752 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جس میں 3117 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 353 ارب 84 کروڑ روپے لوکل فنڈنگ اور 139 ارب 40 کروڑ روپے فارن فنڈنگ رکھی گئی ہے۔ 420 نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 254 ارب روپے لوکل اور 4 ارب 68 کروڑ روپے فارن فنڈنگ تجویز کی گئی ہے۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 11 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مریم نواز شریف اسپورٹس سٹی لاہور کے لیے 50 ارب روپے لاگت کا منصوبہ تجویز کیا گیا ہے
ترقیاتی منصوبے پنجاب حکومت مالی سال 2026-27
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