پنجاب نئے مالی سال کا 6 ہزار کروڑ PIDCY بجٹ تیار کرلیا، تعلیم اور صحت پر مرکوز

پنجاب کی وزارت خزانہ نے نئے مالی سال 2026-27 کے لیے ایک بھرپور بجٹ تیار کرلیا ہے جس میں تعلیم، صحت، زراعت اور امن عامہ سمیت بنیادی سروسز میں واضح اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کے زیرہ دباؤ پیش ہونے والا یہ بجٹ ٹیکس فری ہے اور ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کے برابر اضافہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔
دوران پرواز فلائٹ اٹینڈنٹ کی بزرگ مسافر کی مدد کرنے کی ویڈیو وائرل لاہور (31 مئی 2026): اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش کیا جائے گا جس کے بعد صوبے اپنے اپنے بجٹ پیش کریں گے۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق اگلے ماہ وفاق اور صوبے نئے مالی سال کے لیے بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب کا مالی سال 27-2026 کا بجٹ تیار کر لیا گیا ہے، جس کو جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب کی وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق اس سال صوبے کے بجٹ کا مجموعی حجم 6 ہزار کے لگ بھگ ہوگا۔ بجٹ میں تعلیم، صحت، سڑکیں، صفائی، زراعت اور امن عامہ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ نیا بجٹ ٹیکس فری ہوگا، جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے جب کہ ملازمین کی تنخواہیں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں وفاق کے برابر اضافہ کیا جائے گا۔ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 1600 ارب مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور سروسز شرح میں ردو بدل کی تجویز بھی بجٹ میں شامل ہے۔ پنجاب کو این ایف سی ایوارڈ میں ساڑھے چار ٹریلین سے زائد رقم ملنے کا امکان ہے۔ بجٹ میں کسانوں، طلبہ، مزدوروں کے لیے سبسڈی جاری رکھنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ خوشخبری: بجٹ میں کیا کچھ سستا ہونے جا رہا ہے؟
KP budget 2026-27 to focus on youth, middle-class development: AfridiKP CM says 2026–27 budget will focus on youth and middle class, with plans for safe cities, solarization, industrial estates and major development projects
وفاقی بجٹ 2026-27: آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق معاشی اصلاحات کا فیصلہحکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف کے مطابق تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف اور بی آئی ایس پی وظیفے میں اضافے سمیت سخت معاشی اصلاحات شامل ہیں۔
Pakistan Stock Exchange (PSX) continues bearish trend as investors focus on 2026-27 federal budgetThe Pakistan Stock Exchange (PSX) experienced a downward trend on Friday, with the KSE-100 index falling by 994.97 points to close at 165,503.86, amid focus on the upcoming federal budget for the 2026-27 fiscal year.
اسلام آباد (17 مئی 2026): گیا ہے بجٹ 27-2026 اگلے ماہ پیش کیا جائے گافیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) نے مالی سال 27-2026 کے بجٹ کیلئے وزارتِ خزانہ کو تجاویز ارسال کر دی ہیں۔ جس میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں کمی، سپر ٹیکس کے خاتمے سمیت دیگر اہم تجاویز دی گئی ہیں۔ ایف پی سی سی آئی نے آئندہ مالی سال میں تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس 5 فیصد کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹیکس کی شرح 36 فیصد سے کم کر کے 30 فیصد کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پر 9 فیصد سرچارج کو ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب کو 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔
UHS approves Rs2.13 billion budget for fiscal year 2026-27University of Health Sciences approved its Rs2.13 billion budget, allocating major funds for salaries, examinations, research and development projects
Khyber Pakhtunkhwa's Tax-Free Budget Ready, Expected to Exceed Rs 2.3 Trillionآئندہ مالی سال 27-2026 کے لیے مرکز سے 1671 ارب روپے ملنے کا امکان ہے
