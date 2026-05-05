پنجاب اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی، اجلاس ملتوی

پنجاب اسمبلی کے پیر کے روز کے اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔
پنجاب اسمبلی کا پیر کے روز کا اجلاس شدید گرمجوشی اور تلخی کا شکار رہا، جہاں حکومت ی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان شدید تبادلہ خیال ہوا، بار بار ایوان میں ارکان کی تعداد کی کمی کا مسئلہ سامنے آیا، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ اس تمام تر صورتحال کے نتیجے میں اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر زاہد اقبال چنار کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس کو پیر کی دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا، جب ایوان میں ارکان کی تعداد کی کمی کو تیسری بار اجاگر کیا گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب اپوزیشن رکن سردار محمد علی خان نے صوبائی حکومت کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کیا، جس پر حکومت ی بینچوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ حکومت ی ارکان اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نعرے لگانے لگے، جس کی قیادت ایم پی اے طارق مسیح نے کی۔ اجلاس کے دوران ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن رکن ندیم قریشی کے استعفیٰ کا اعلان کیا، اور کہا کہ پرویز الہی کے دور میں ظلم کے دعوے ثابت نہیں ہوئے۔ زاہد اقبال چنار نے اپنے موقف کی بھرپور حمایت کی، اور دعویٰ کیا کہ ماضی میں اسمبلی کے اندر ہونے والے تشدد کے واقعات حقیقت تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایوان کی دیواریں گواہ ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور اگر کوئی مخالف ثبوت پیش کیا جاتا ہے تو وہ عہدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ سیاسی بحران کے دوران سادہ لباس میں موجود افراد نے اسمبلی کے اندر ارکان پر حملہ کیا۔ اپوزیشن ارکان نے بھی اپنے ردعمل کا اظہار کیا اور اپنے الزامات عائد کیے۔ ندیم قریشی نے دعویٰ کیا کہ ارکان، جن میں دوست مزاری بھی شامل تھے، پر حملے ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت ان کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ ہنگامے کے درمیان، حکومت ی رکن مجتبیٰ شجاع الرحمٰن نے خبردار کیا کہ اگر حکومت چاہے تو وہ اپوزیشن کو طاقت سے دبانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شدید ماحول کے باوجود، ڈپٹی اسپیکر نے ریمارکس دیے کہ اپوزیشن کو بات کرنے کا کافی موقع دیا جا رہا ہے، جو انہوں نے ماضی میں حکومت ی ارکان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے مختلف بتایا۔ کشیدگی اور ارکان کی مسلسل کمی کے باعث اجلاس بالآخر ملتوی کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اہم قانون سازی کے معاملات زیر التوا رہ گئے۔ یہ واقعہ پنجاب اسمبلی میں سیاسی عدم استحکام اور حکومت ی و اپوزیشن ارکان کے درمیان گہری خلیج کا مظہر ہے۔ اجلاس کے دوران ہونے والی بحث اور تبادلہ خیال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں اطراف کے ارکان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کی سمجھوتہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ماضی میں ہونے والے تشدد کے واقعات کا حوالہ دینا اور اس پر اپنے موقف کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم، اپوزیشن ارکان نے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور حکومت ی ارکان پر سیاسی انتقام کا الزام عائد کیا۔ مجموعی طور پر، یہ اجلاس پنجاب اسمبلی میں سیاسی بحران کی شدت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ بحران جلد حل ہو پائے گا.
