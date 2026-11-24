پنجاب میں مریم نواز کی 1000 دن کی کارکردگی اور ترقیاتی منصوبے
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 1000 دنوں میں تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ گرین بس، ہونہار طلبہ اسکالرشپ اور مفت کینسر ہسپتال سے عوام کو فائدہ.
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنے عہدے سنبھالنے کے 1000 دن مکمل ہونے پر صوبے میں حتمی ترقیاتی تبدیلیوں اور نئی خدمات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ تین سالوں میں پنجاب کو جادو ٹونے سے چلنے والے صوبے سے جدید نظام کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران راولپنڈی میں ترقیاتی کاموں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے اور صوبے کے دیگر شہروں میں بھی بیوٹیفکیشن کے منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔
ہونہار طلبہ کے لیے اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ کی تقسیم
مریم نواز شریف نے ہونہار طلبہ میں اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے تعلیم کو ملک کی ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ میرٹ پر اسکالرشپس فراہم کرنا ان کی حکومت کی سب سے زیادہ ترجیح میں شامل ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہونہار طلبہ کو نہ صرف مالی معاونت ملے گی بلکہ ڈیجیٹل تعلیم کی سہولیات کے لیے لیپ ٹاپس بھی دیے جا رہے ہیں۔Also readRas Al Khaimah: 11 Dead in UAE Bus, Truck Crash
وزیراعلیٰ نے اپنے خطاب میں طلبہ کے والدین کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ بچوں کی تعلیم کے خرچے ماں باپ کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسکالرشپ طلبہ کا بنیادی حق ہے جس کی انہیں کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ نوجوان ملک کا نام روشن کریں گے اور نوجوانوں پر سرمایہ کاری ہی ملک کا مستقبل ہے۔
گرین بس سروس اور ٹرانسپورٹ میں انقلاب
پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں انقلاب برپا کرتے ہوئے صوبے بھر میں 1100 گرین بسیں سڑکوں پر دوڑا رکھی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ہر روز ایک نئی الیکٹرک بس شامل کی جا رہی ہے اور عوام کو باعزت سفر کی سہولت میسر آئی ہے۔ گرین بس سروس خواتین، طلبہ اور بزرگ افراد کے لیے مفت ہے۔
مریم نواز نے بتایا کہ ایران کی جنگ کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود الیکٹرک بسوں کا کرایہ نہیں بڑھایا گیا اور اسے 20 روپے پر برقرار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف راولپنڈی میں 80 الیکٹرک بسیں پہلے ہی متعارف کرائی جا چکی ہیں۔ اگلے چند ماہ میں 3 ہزار بسیں پنجاب کے ہر شہر اور ہر تحصیل میں فعال ہو جائیں گی۔
وزیراعلیٰ نے 5000 بسیں لانے کے طویل مدتی ہدف کا بھی اعلان کیا ہے جو اگلے دو سالوں میں حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس سروس کے لیے بس اسٹینڈ اور بس شیلٹرز بھی تعمیر کیے گئے ہیں جہاں لوگوں کو دھوپ، بارش اور سردی سے بچاؤ کا مکمل انتظام موجود ہے۔
صحت، رہائش اور صفائی کے نئے معیارات
پنجاب حکومت نے صحت کی سہولیات میں اضافہ کرتے ہوئے صوبے بھر میں کیتھ لیبز اور کارڈیالوجی سینٹرز کا نیٹ ورک بچھا دیا ہے۔ یہ علاج ادویات سمیت 100 فیصد مفت ہے اور کسی بھی تخصیص کے بغیر ہر شخص کے لیے دستیاب ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت کا معیار یہ ہے کہ جو سہولت امیر پیسے دے کر لے سکتا ہے، وہی سہولت غریب کو مفت ملنی چاہیے۔
لاہور میں دنیا کے سب سے بڑے کینسر اسپتال نواز شریف کینسر اسپتال کی تعمیر جاری ہے جسے صوبے کے دیگر ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں بھی لانے کا منصوبہ ہے۔ رہائش کے شعبے میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت ڈھائی لاکھ گھر تعمیر ہو چکے ہیں اور اسے 5 لاکھ گھر تک لانے کا ارادہ ہے۔
ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت 2 لاکھ افراد کی ٹیم تمام شہروں، گاؤں اور گلیوں کی صفائی کر رہی ہے۔ پنجاب کے اس منصوبے کی نقل خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی کی جا چکی ہے۔ وزیراعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگلے 1000 دنوں میں کوڑے کرکٹ کو توانائی میں تبدیل کرنے اور بائیو گیس بنانے کے منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا۔
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