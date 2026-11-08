پنجاب میں اسموگ کنٹرول: 679 واقعات میں 650 آگ بجھائی گئیں
محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب نے فصلوں کی باقیات جلانے کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کیا ہے، جہاں 679 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ تر آگ بجھا لی گئی ہے۔
پنجاب بھر میں بڑھتی ہوئی اسموگ اور فضائی آلودگی کی شدت کو کم کرنے کے لیے محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب نے فصلوں کی باقیات جلانے کے خلاف سخت اور تیز رفتار کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمے کی جانب سے جاری کی گئی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، اب تک صوبے کے مختلف علاقوں سے فصلوں کی باقیات جلانے کے 679 منفرد واقعات رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے 650 مقامات پر فوری مداخلت کی گئی اور آگ کو مکمل طور پر بجھا دیا گیا ہے، جبکہ باقی مقامات پر بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔
مشیروں کی نگرانی اور ڈرون نگرانی
اس مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ نیئر شیخ نے انسداد فصل باقیات جلانے مہم کی مکمل نگرانی کے لیے تمام ڈائریکٹرز کو مختلف اضلاع کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ ڈائریکٹرز اب اپنے متعلقہ اضلاع میں اچانک اور بغیر اطلاع کے دورے کر رہے ہیں تاکہ مقامی سطح پر نگرانی کو مزید موثر بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں موٹرویز اور جی ٹی روڈز کے اطراف کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے جہاں سے دھواں گزر کر دیگر شہروں میں داخل ہوتا ہے۔Also readPakistan reports 679 new cases of Covid-19 during last 24 hours
ڈی جی ماحولیات نے گزشتہ ہفتے خود بھی مختلف موٹروے راستوں اور جی ٹی روڈز کا اچانک معائنہ کیا اور یہ یقینی بنایا کہ فیلڈ ٹیمیں اور نگرانی کے نظام مکمل طور پر فعال ہیں۔ انہوں نے فیلڈ ٹیموں کی تعیناتی، نگرانی کے نظام اور آگ بجھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ آگ لگنے کی ہر اطلاع پر فوری کارروائی کی جائے۔ ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت کے مطابق فیلڈ ٹیمیں 24 گھنٹے دستیاب رہیں گی تاکہ کسی بھی وقت ہونے والے واقعات کا فوری احاطہ کیا جا سکے۔
سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور خاص اسکواڈز
پنجاب کلائمیٹ واچ ہب سیٹلائٹ کے ذریعے فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات کی فوری نشان دہی کی جا رہی ہے۔ سیٹلائٹ سے موصول ہونے والے فائر الرٹس متعلقہ ضلعی ٹیموں کو بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ موقع پر پہنچ کر واقعے کی تصدیق کر سکیں اور آگ بجھانے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت محکمہ کو یہ امکان حاصل ہے کہ وہ دھوئیں کے پھیلاؤ سے پہلے ہی متعلقہ علاقوں کو الرٹ کر سکے۔
انسداد اسموگ آپریشن کے لیے خصوصی نائٹ اسکواڈز، ڈرون نگرانی، ٹریکٹرز پر نصب فائر باؤزرز اور کوئیک رسپانس یونٹس بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ ان ٹیموں کو زرعی علاقوں، موٹرویز، جی ٹی روڈز اور ملحقہ آبادیوں میں نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ رات کے وقت یا دور دراز علاقوں میں ہونے والے جلانے کے واقعات کو روکا جا سکے۔
متاثرہ اضلاع میں خصوصی کارروائیاں
محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق حافظ آباد، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، قصور، سیالکوٹ، سرگودھا اور گوجرانوالہ سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں خصوصی کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ زراعت کے تعاون سے کاشت کاروں کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ محکمے کا کہنا ہے کہ صنعتی اخراج، گاڑیوں کے دھوئیں اور تعمیراتی گردوغبار کے خلاف معمول کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، تاہم فصلوں کی باقیات جلانے سے خارج ہونے والا دھواں اور باریک ذرات فضائی آلودگی میں اضافے کا اہم سبب بن رہے ہیں۔
اس لیے موجودہ اسموگ سیزن میں ان واقعات کی روک تھام کو خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے۔ ڈی جی ماحولیات نے تمام ڈائریکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کی ذاتی طور پر نگرانی کریں اور غیر قانونی طور پر فصلوں کی باقیات جلانے میں ملوث افراد کے خلاف متعلقہ ماحولیاتی قوانین کے تحت سخت کارروائی یقینی بنائیں۔ محکمے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اقدامات عوامی صحت اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy