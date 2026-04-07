پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ: 17 اضلاع میں مفت ٹرانسپورٹ، قیمتوں پر کنٹرول اور صفائی کے نظام میں بہتری کا حکم

پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 17 اضلاع میں مفت ٹرانسپورٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے قیمتوں پر قابو پانے، صفائی کی بہتری اور دیگر اہم منصوبوں پر بھی ہدایات جاری کی ہیں۔
پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر صوبے کے 17 اضلاع میں مفت ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت منعقدہ ایک اجلاس میں کیا گیا، جہاں ٹرانسپورٹ کرایوں پر تیل کی قیمتوں کے اثرات سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ عوامی ریلیف کے اقدامات کو بڑھانے کے لیے اضافی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ اجلاس کے دوران 17 اضلاع میں مفت ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری دی گئی، جس میں گوجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ کے لیے پائلٹ پروجیکٹس کی منظوری
شامل ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی فی کلومیٹر شرح کا تعین کرنے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ طلب کی گئی۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں قیمتوں پر قابو پانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پیاز، ٹماٹر، آلو، کیلے اور دالوں سمیت 23 ضروری اشیائے خوردونوش کی موجودہ قیمتوں کا تفصیلی جائزہ ہر ضلع، بشمول لاہور میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ، یہ بھی پڑھیں: حکومت قومی ترقی میں کھیلوں کے کردار کو مضبوط کرے گی: وزیر اعظم۔ بریفنگ کے دوران، اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ پنجاب میں آٹے کی قیمتیں دیگر صوبوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہیں، جو سندھ سے 427 روپے، خیبر پختونخوا سے 823 روپے اور بلوچستان سے 790 روپے کم ہیں۔ زیادہ تر دالوں، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی نسبتاً کم ہونے کی اطلاع دی گئی، جس میں دالوں اور چنے کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ حکام کو ضروری اشیائے خوردونوش کی ڈی سی ریٹس کا جائزہ لینے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ حکام کو پورے صوبے میں ایل پی جی کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ضروری اشیائے خوردونوش کی ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اجلاس کے دوران عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ نوٹیفائیڈ قیمتوں سے زیادہ قیمت پر فروخت ہونے والی اشیاء نہ خریدیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کھلے نالوں کی وجہ سے ہونے والی اموات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہر گلی میں تالابوں اور کھڑے پانی والے علاقوں کا سروے کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنرز کو روزانہ کی بنیاد پر تصاویر کے ساتھ رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی، اور ہر یونین کونسل میں ایسے مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غیر محفوظ تالابوں کی موجودگی کو ڈپٹی کمشنرز کی ناکامی سمجھا جائے گا۔ مزید برآں، درخت لگانے، کتے کے کاٹنے کے واقعات، زیبرا کراسنگز، اسٹریٹ لائٹس، گرین بیلٹس اور دیگر کلیدی کارکردگی کے اشاریوں پر توجہ دینے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ہر ضلع میں جاری خوبصورتی کے منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس میں جون تک تمام اپ گریڈیشن اور خوبصورتی کے منصوبوں کو مکمل کرنے کی ہدایات شامل تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے خوبصورتی کے منصوبوں کا بصری معائنہ بھی کیا اور تکمیل کے بعد بہتری کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ مختلف شہروں میں منصوبوں، بشمول اچھرہ لاہور، رحیم یار خان اور فیصل آباد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں سڑک کے کنارے سے نکاسی کے نظام اور بجلی کے تاروں کو ہٹانے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ اٹک کے خوبصورتی کے منصوبے میں معیاری کام کی تعریف کی گئی۔ تاہم، جھنگ میں صفائی کی صورتحال پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، جس میں 24 گھنٹے کے اندر منتخب یونین کونسلوں کی مکمل صفائی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت اہداف پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پورے صوبے میں صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی اور مختلف شہروں میں کوڑے کرکٹ کی شکایات پر تشویش کا اظہار کیا، جس کے لیے بہتری لانے کے لیے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن مقرر کی۔ انہوں نے سُتھرا پنجاب اقدام کے تحت قبرستانوں میں صفائی مہم دوبارہ شروع کرنے کا بھی حکم دیا۔ صفائی کی نگرانی کو بڑھانے کے لیے، ہر یونین کونسل کی گلیوں میں ورکرز کی حقیقی وقت میں ٹریکنگ کے لیے اے آئی سپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل میپنگ شروع کی گئی ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »