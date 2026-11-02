پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا جائزہ: 532 مکمل گھر اور 1.216 ارب روپے کی قسط
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیرصدارت اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے 532 مکمل گھروں اور 1.216 ارب روپے کی قسطوں کی تفصیلات سامنے آئیں۔
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے منگل کو صوبے بھر میں جاری اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا مکمل جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اہم میٹنگ کی تفصیلات چینل 24NewsHD نے رپورٹ کی ہیں جس میں حکومتی اسکیم کے اعداد و شمار اور حتمی نتائج کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ وزیراعلیٰ کو بتایا گیا کہ اس اسکیم کے تحت صوبے بھر میں 532 مکمل گھروں کی تعمیر کا کام کامیابی سے انجام پایا ہے اور متعلقہ افراد کو ان کی حوالگی دی جا چکی ہے۔
اسکیم کے تحت جاری قرضے اور مالیات
اجلاس کے دوران وزیراعلیٰ مریم نواز کو تفصیلی بریفنگ دی گئی کہ متقاضی افراد کو محفوظ چھتوں کی تعمیر کے لیے کل 1.216 ارب روپے کی قسط منظور کی گئی ہے۔ اس رقم کی تقسیم اور فراہمی کے عمل کی نگرانی کی گئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ رقم درست مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حکومت کا یہ قدم غریب اور مستحق طبقات کو اپنے گھروں میں محفوظ چھتیں فراہم کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔Also readPakistan reports 3 deaths, 532 COVID-19 cases in a day
درخواست دہندہ افراد کا اعداد و شمار
میٹنگ میں یہ بات واضح کی گئی کہ 17 لاکھ نئے درخواست دہندگان نے اس اسکیم کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروائی ہیں جن میں سے 2 لاکھ 25 ہزار درخواستوں کو منظوری دی جا چکی ہے۔ اس بڑی تعداد میں درخواستوں کی منظوری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ صوبے بھر میں اس سکیم کے لیے لوگوں کا بڑا رجحان ہے۔ حکومت نے ان تمام درخواستوں کا جائزہ لے کر تصدیق شدہ اعداد و شمار فراہم کیے ہیں جو اسکیم کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتے ہیں۔
قرض کی دوسری قسط اور جاری پروجیکٹس
وزیراعلیٰ کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ 1 لاکھ 71 ہزار 597 متقاضیوں کو قرض کی دوسری قسط منظور کی گئی ہے تاکہ ان کے کام میں مزید تیزی آ سکے۔ اس کے علاوہ 62 ہزار 600 گھروں کی تعمیر کا کام فی الحال جاری ہے جس کی نگرانی سختی سے کی جا رہی ہے۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اسکیم کے تحت ابھی بھی بڑی تعداد میں گھر تعمیر ہو رہے ہیں جنہیں جلد مکمل کرنے کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔
بڑی رقم کی منظوری اور نئی درخواستیں
اجلاس میں یہ بھی تصدیق کی گئی کہ 3055 متقاضیوں کے درمیان 22.29 ارب روپے کی بڑی رقم کی قسط کی ادائیگی کی گئی ہے۔ اس رقم کی تقسیم کا عمل شفاف طریقے سے انجام پایا ہے اور حکومت نے اس کی توثیق کی ہے۔ اسکیم کے تحت نئی درخواستوں کی سماعت کے لیے بھی منظوری دی گئی ہے جس کا مقصد مستحق افراد کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ وزیراعلیٰ نے اس اسکیم کے اہداف کو مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔
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