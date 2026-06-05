جمعہ کو پنجاب کے لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں 4.9 شدت کے زلزلے کے مضبوٹ لہزے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز کاشمیر- ہندوستان سرحد کے قریب تھا۔ till date کسی جانی یا مالی نقصان کی_report نہیں ہوئی۔
پنجاب کے شہر لاہور اور متعدد ضلعوں میں جمعہ کو مضبوط زلزلی لہزے محسوس کیے گئیں جبکہ علاقے میں 4.9 magnitude کی زلزلہ Widgets کا انکشاف ہوا۔ سسمولوجی سنل سینٹر کے مطابق، زلزلے کی شدت 4.9 اور گہرائی 18 کیلومتر ریکارڈ کی گئی۔ سینٹر نے بتایا کہ زلزلے کا اسپیسینٹر کاشمیر -ہندوستان سرحدی علاقے میں واقع ہے۔ ابتدائی reports کے مطابق، زلزلہ اچانک ہوا جس نے لوگوں کو گھروں اور عمارتوں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی زمین reverses سروے کے مطابق، زلزلے کی شدت ریچر اسکیل پر 4.
9 measure ہوئی اور کsyelang سے 37 کیلomycin فاصلے پر واقع ہندوستان میں اسپیسینٹر متواتر۔ زلزلے کے لہزے لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ اور پنجاب کے متعدد دیگر شہروں میں محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں رہائشیوں نے کھلی جگہوں میں جمع ہونے شروع کر دیا۔ پرؤنشل ڈسپل مینجمنٹ اتہورٹی (PDMA) کے ترجمان نے بتایا کہ پنجاب میں کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی report نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے لاہور اور دیگر ضلعوں میں لہزے محسوس ہونے کی تصدیق کی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ اسپیسینٹر کاشمیر region میں واقع ہے،جبکہ زلزلے کی گہرائی 18 کیلومتر ریکارڈ کی گئی۔ سرحد کے spell side سے reports کے مطابق، ہندوستان کے_ofChandigarh، ہندوستانinaleashesoccupado کاشمیر، اور علاقے کے متعدد دیگر شہروں میں بھی مضبوط لہزے محسوس کیے گئے۔ Chandigarh، Mohali، Panchkula، Noida، Ludhiana، Poonch، Srinagar، Udhampur اور Dehradun سمیت دیگر علاقوں میں زلزلے کے效果_report کئے گئے
زلزلہ پنجاب کاشمیر لاہور سسمولوجی
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