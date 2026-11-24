پنجاب زمین ایپ کا آغاز، آن لائن زمینی خدمات کی سہولت
پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے پنجاب زمین ایپ متعارف کرا دی جس کے ذریعے شہری گھر بیٹھے زمین کے ریکارڈ، ای رجسٹری اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تفصیلات حاصل کر سکیں گے۔
پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے شہریوں کو زمینی خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک اہم ڈیجیٹل اقدام کرتے ہوئے پنجاب زمین ایپ متعارف کرا دی ہے۔ یہ ایپلیکیشن شہریوں کو گھر بیٹھے اپنے جائیدادی ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اس نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کاغذی کارروائیوں میں کمی اور شفافیت میں اضافے کی امید کی جا رہی ہے۔
ایپ کے ذریعے دستیاب اہم زمینی خدمات
پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی کے چیئرمین طارق سبحانی نے واضح کیا کہ پنجاب زمین ایپ کے ذریعے فرد، انتقال، ای رجسٹری اور گرداوری کے ریکارڈ کی نقول حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ شہری اب اس ایپ کے ذریعے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ تمام جائیدادوں کی تفصیلات آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ یہ سہولت شہریوں کو اپنے جائیدادی تنازعات سے بچنے اور اپنے حق کی تصدیق کے لیے ایک موثر ٹول ثابت ہوگی۔Also readBabar Azam smashes ILT20 record on dream debut
آن لائن ادائیگی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سہولت
اس ڈیجیٹل مہم کا ایک اہم حصہ آن لائن ادائیگی کی سہولت ہے جو ایپ کے اندر ہی موجود ہوگی۔ چیئرمین طارق سبحانی نے بتایا کہ بیرونِ ملک مقیم پاکستانی بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے، جس سے انہیں اپنے آبائی ملک میں موجود جائیدادوں کے امور منوانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس اقدام سے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے حکومتی آمدنی میں بھی اضافے کا امکان ہے۔
ہاؤسنگ سوسائٹیز اور مقدمات کی تفصیلات کا حصول
ایپ کے دیگر اہم فیچرز میں منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تفصیلات کا اشتراک شامل ہے تاکہ شہری قانونی و غیر قانونی پلاٹوں میں فرق کر سکیں۔ اس کے علاوہ، ریکارڈ آف منسٹریس سسٹم کے ذریعے مقدمات کی تفصیلات تک رسائی بھی آسان بنائی گئی ہے۔ یہ شفافیت شہریوں کو قانونی پیچیدگیوں سے بچنے اور وقت کی بچت میں مدد دے گی۔
عالمی معیار کی ٹیکنالوجی اور شہری مفادات
طارق سبحانی کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو آسان اور شفاف زمینی خدمات کی فراہمی ان کی اوّلین ترجیح ہے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی کا یہ اقدام صنفی اور طایفی امتیاز کے خاتمے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل نظام میں شہریوں کا براہ راست کنٹرول اور شفاف ریکارڈ رکھنے کا نظام عوامی اعتماد کو بڑھائے گا۔
ڈیجیٹل انضمام اور مستقبل کی سمت
اس نئے ایپلیکیشن کے آغاز سے متعلقہ محکموں کے درمیان ڈیجیٹل انضمام کو مزید تقویت ملے گی۔ شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں کا بروقت جائزہ اور ان کا حل نکالنا سسٹم کی رفتار کو تیز کرے گا۔ پنجاب زمین ایپ کا یہ نفاذ صوبائی حکومت کے ڈیجیٹل حکمت عملی کا ایک اہم سنگِ میل ہے۔
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