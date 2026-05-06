پنجاب میں ترقی کا زرین دور: مریم نواز نے صحت، مسکن اور زراعت کے منصوبوں پر روشنی ڈالی

پنجاب کے وزیر اعظم مریم نواز شریف نے کہا کہ صوبے میں ترقی کا ایک زرین دور شروع ہو گیا ہے۔ وہ نے صحت کے مراکز کی ترقی، مسکن اسکیم، کسانوں کے منصوبوں اور دیہلیزوں میں الیکٹریک بس سروس کے توسیع پر روشنی ڈالی۔
پنجاب کے وزیر اعظم مریم نواز شریف نے کہا کہ اللہ کے کرم سے صوبے میں ترقی کا ایک زرین دور شروع ہو گیا ہے۔ صوبہ کے قانون سازوں نے وزیر اعظم مریم نواز شریف سے ملاقات کر کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران، قانون سازوں نے 'سٹھرا پنجاب ' کی کارکردگی پر رضامندی کا اظہار کیا، جس کے تحت شہر کی طرح دیہلیزوں میں منظم صفائی کا نظام شروع کیا گیا ہے، اور پنجاب میں 13,000 سڑاکوں کی تعمیر، مرمت اور توسیع پر تحسین کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 3,000 سے زائد صحت کے مراکز کو جدید ترین صحت کلینکس میں تبدیل کیا گیا ہے، جس سے صحت کی ثقافت میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے۔ وہ نے کہا کہ پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ وہ نے کہا کہ پہلا سرکاری آٹزم اسکول متاثرہ بچوں کے لیے امید کی کرہہ ہے، جبکہ سرگودھا میں کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کی تشکیل نے مریضوں کو آسانی اور سہولیات فراہم کی ہے۔ وہ نے کہا کہ ہر ضلع میں کیتھ لیب پراجیکٹ کے ذریعے دل کے بیماریوں کا وقت پر اور موثر علاج ممکن ہو رہا ہے، جبکہ فلج کے فوری علاج کے لیے سٹروک مینجمنٹ سینٹرز تمام ضلعوں میں قائم ہو رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ 'اپنا چھت، اپنا گھر' اسکیم کے تحت 125,000 گھر تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں۔ وہ نے کہا کہ 'اپنا کھیت، اپنا روزگار' پراجیکٹ بے گھر اور بے زمین کسانوں کے لیے شروع کیا گیا ہے، جبکہ الیکٹریک بسوں نے پنجاب کے دور دراز دیہلیزوں میں بھی مریضوں کو مجان سے آرام دہ سفر کی سہولیات فراہم کی ہیں.
