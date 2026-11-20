پنجاب میں پنچایت نظام کی قانونی بحالی کا ڈرافٹ تیار
وزیراعلیٰ مریم نواز کی منظوری سے پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں تنازعات کا 15 دن میں حل ممکن ہوگا۔
پنجاب کی صوبائی حکومت نے ضلعی سطح پر پنچایت نظام کو قانونی حیثیت دینے کے حوالے سے اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کے مسودے کو حتمی شکل دینے اور اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس اقدام کے تحت صوبے کے عوام کے لیے تنازعات کے حل کا نیا طریقہ کار متعارف کرانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
مسودے میں طے شدہ طریقہ کار اور مدت
وزیراعلیٰ مریم نواز کی منظور کردہ ڈرافٹ کے مطابق، پنچایتی نظام کے تحت کسی بھی تنازعے کو حل کرنے کے لیے صرف پندرہ دن کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد عوام کو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنا ہے۔ پنچایتی مقررین کی تقرری، ان کی نگرانی اور ضرورت پڑنے پر انہیں برطرف کرنے کا اختیاردیپٹی کمشنر کے پاس ہوگا۔ ڈرافٹ میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ پنچایتی کی مدت تین سال مقرر کی جائے گی، اور اگر کارکردگی تسلی بخش ہوگی تو انہیں دوبارہ بھی تقریر کیا جا سکتا ہے۔Also readامریکی عدالت نے بھارتی شہری کو 19 سال سے زید قید کی سزا سنائی
پنچایتی مقررین کے اہل امیدواروں کے معیار
پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کے مسودے میں مختلف پیشوں اور طبقات کے لوگوں کو پنچایتی مقرر ہونے کے اہل قرار دیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ججز، فوجی افسران، ریٹائرڈ سرکاری افسران اور وکلا اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ، پروفیسرز، علمائے کرام اور مساجد کے امام بھی پنچایتی بننے کے اہل ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ پنچایتی کوئی بھی شخص بلا معاوضہ خدمات انجام دے گا اور عہدہ سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانا لازمی ہوگا۔
مختص تنازعات اور خارج کردہ معاملات کی تفصیلات
پنچایتی نظام کی دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دیوانی، خاندانی، گھریلو اور ہمسایوں کے تنازعات اس کے تحت حل کیے جا سکیں گے۔ جائیداد، زمین کی حدود، قبضے، راستوں اور آب پاشی کے تنازعات بھی پنچایت کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ کاروباری معاملات اور مالی لین دین کے تنازعات بھی یہاں حل کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم، زیادتی، جنسی تشدد، ہراسانی اور غیرت کے نام پر جرائم، کم عمر اور جبری شادی کے معاملات، شادی کی قانونی حیثیت، تنسیخ نکاح اور بچوں کی تحویل کے معاملات پنچایت کے دائرہ کار سے خارج ہیں۔
عدالتی حوالہ جات اور خواتین کے حقوق کا تحفظ
پنچایت کو عدالتی اختیارات حاصل نہیں ہوں گے اور یہ کردار صرف مصالحت تک محدود ہوگا۔ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پنچایت کے سپرد نہیں کیے جا سکیں گے، مگر عدالتی ریفرنس پر مصالحت ممکن ہوگی۔ ڈرافٹ میں خواتین، بچوں، بزرگوں، معذور افراد اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی خصوصی شقیں شامل ہیں۔ پنچایتی خواتین کے جائیداد کے حقوق کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ مساماحت کو تحریری شکل دی جائے گی جس پر فریقین کے دستخط یا انگوٹھہ لازمی ہوں گے۔
صوبے کے دیگر اہم خبروں اور ہائی کورٹ کے فیصلے
صوبہ سندھ کے تھرپارکر میں باپ اور بیٹے کے قتل کے مقدمہ میں سابق ٹاؤن چیئرمین نے سندھ ہائیکورٹ سے ضمانت حاصل کر لی ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن نے وضاحت کی ہے کہ ورک ویزا والے افراد کو آف لوڈ نہیں کیا جاتا، اس کی بنیادی وجہ وزٹ ویزا کے تحت آمد کرنے والوں کو روکنا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics