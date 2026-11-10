پنجاب حکومت نے وفاقی وزراء کے لیے ایلٹ فورس کی مستقل سیکیورٹی واپس لے لی
پنجاب حکومت نے وفاقی وزیر چوہدری سلک حسین اور دیگر وزرا کی ایلیٹ فورس سے مستقل حفاظتی انتظامات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب صرف عارضی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔
پنجاب حکومت نے وفاقی سطح پر خدمات انجام دینے والے چند اہم وزراء کی جانب سے مستقل بنیادوں پر فراہم کی جانے والی خصوصی سیکیورٹی کا نظام ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس اقدام کے تحت ایلٹ فورس کے دستوں کو ان وظایف سے واپس بلالیا گیا ہے جو وہ وفاقی وزراء کے ساتھ سرکاری پروٹوکول کی ادائیگی کے سلسلے میں سرانجام دے رہے تھے۔
حکومتی حکمت عملی میں تبدیلی اور نیا اصول
پنجاب پولیس کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ متعلقہ حکام کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ موجودہ وقت میں وفاقی وزراء کی حفاظت کے لیے تعینات ایلٹ فورس کے جوانوں کو فوری طور پر اپنے اپنی ڈیوٹیاں ختم کر کے ریاستی ہیڈ کوارٹر یا متعلقہ یونٹس کی طرف لوٹا جانا چاہیے۔ یہ حکم نامہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صوبائی انتظامیہ اب وفاقی نمائندوں کے لیے مستقل نوعیت کی حفاظتی ٹیمیں مہیا کرنے سے معذور ہو چکی ہے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
اس نئے اصول کے تحت وفاقی وزرا کی آمد کے دوران صرف عارضی نوعیت کی سیکیورٹی فراہمی کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی جب بھی کوئی وفاقی وزیر پنجاب کا دورہ کرے گا تو اس کی آمد کے مخصوص اوقات کے دوران حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے، لیکن جب وہ صوبے میں مقیم نہیں ہوں گے تو ان کے ہمراہ ایلٹ فورس کے دستوں کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔
وزیر اعظم پاکستان کے معاونین پر اثرات
خاص طور پر وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانز چوہدری سلک حسین کے معاملے پر بھی یہی نفاذ عمل میں آیا ہے۔ چوہدری سلک حسین نے خود اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ان کی ذاتی اور سرکاری سیکیورٹی کا مستقل انتظام ختم کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ صوبائی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس کا نفاذ شروع ہو چکا ہے۔
دیگر وفاقی وزراء کے لیے بھی یہی رویہ اپنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ حکم صرف ایک فرد کے خلاف نہیں بلکہ تمام ان وفاقی وزراء کے خلاف نافذ العمل ہے جو حال ہی میں پنجاب میں مقیم تھے یا ان کی سیکیورٹی کا بندوبست صوبائی وسائل سے کیا جا رہا تھا۔ اس طرح کی پالیسی تبدیلی سے قبل بھی کئی بار بحث ہوئی تھی لیکن اب یہ عملی جامہ پہن چکی ہے۔
عوامی اور سیاسی ردعمل کا تجزیہ
سیاسی حلقوں میں اس فیصلے کو مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ قدم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے ایک واضح اشارہ ہے۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام وسائل کی بہتر تقسیم اور ضرورت مند علاقوں میں سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
چوہدری سلک حسین کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو کسی ناگواری کے بجائے ایک انتظامی حقیقت کے طور پر قبول کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ مستقل سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، لیکن ان کی آمد کے مواقع پر ضروری حفاظتی تدابیر برقرار رکھی جائیں گی تاکہ ان کی شخصیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔
آئندہ کے اقدامات اور مستقبل کا نقشہ
اس فیصلے کا سب سے بڑا اثر اب صوبائی پولیس کے آپریشنل منصوبہ بندی پر پڑے گا۔ ایلٹ فورس کے جوان جو پہلے وفاقی وزراء کے ہمراہ رہتے تھے، اب انہیں دیگر حساس مقامات یا عام سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس سے صوبے کے اندر عمومی امن و امان کے تحفظ کے کام میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔
آئندہ کے دنوں میں جب بھی وفاقی وزرا پنجاب کا سفر کریں گے، تو مقامی انتظامیہ کو ان کی آمد کے چند گھنٹے پہلے سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ عمل روایتی طور پر زیادہ محنت طلب ہو سکتا ہے لیکن یہ صوبائی وسائل کو صرف ضرورت مند جگہوں پر مرکوز رکھنے کا باعث بنے گا۔
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