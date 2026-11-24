پنجاب میں 1700 سے زائد لاپتہ خواتین کے کیسز حل طلب، لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش
پنجاب میں 2026 کے دوران 21 ہزار 965 خواتین کے لاپتہ ہونے کے کیسز درج ہوئے، جن میں 1718 تاحال حل طلب ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاپتہ خواتین کے معاملے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔
پنجاب میں لاپتہ خواتین کے 1700 سے زائد کیسز تاحال حل نہیں ہو سکے۔ یہ انکشاف انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ عدالت کی سماعت کے دوران زیرِ بحث آیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاپتہ خواتین کے متعدد کیسز کی تفصیلات عدالت میں پیش کی گئیں۔ عدالت نے اس موقع پر پولیس سے کیسز کی تعداد اور ان کی تفصیلات طلب کیں، جس کے بعد یہ اعداد و شمار سامنے آئے۔Also readCabinet Division releases Toshakhana record for April–June 2026
پنجاب میں لاپتہ خواتین کے کیسز کی تفصیلات
رپورٹ کے مطابق 2026 کے دوران پنجاب بھر میں لاپتہ خواتین کے 21 ہزار 965 کیسز درج ہوئے، جن میں سے 1718 کیسز ابھی تک حل طلب ہیں۔ یہ اعداد و شمار انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کی رپورٹ کا حصہ ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی گئی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2021 سے 2025 کے درمیان لاپتہ خواتین کے 100 ہزار سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ اس طویل عرصے کے اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک سال تک محدود نہیں بلکہ کئی برسوں پر محیط ہے۔
عدالتی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ لاپتہ خواتین کے سب سے زیادہ کیسز کہاں سے رپورٹ ہوئے۔ پنجاب پولیس کے سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ زیادہ تر کیسز لاہور سے سامنے آئے ہیں۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم کے سخت ریمارکس اور پولیس کارکردگی
لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے لاپتہ خواتین کے اعداد و شمار پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پولیس کی نگرانی میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کیسے لاپتہ ہو سکتی ہیں۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ لاہور کے تحقیقاتی ونگ کی کارکردگی تسلی بخش دکھائی نہیں دیتی۔ اسی بنیاد پر عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ لاہور کی تحقیقاتی ٹیم کو تبدیل کیا جائے۔
سماعت کے دوران چیف جسٹس نے انسپکٹر جنرل پولیس سے براہِ راست سوال کیا کہ کیا پولیس کارکردگی کا یہی معیار ہے۔ انہوں نے انسپکٹر جنرل سے کہا کہ وہ اپنے ماتحت افسران کو ہدایت دیں کہ وہ اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لائیں۔
عدالتی ہدایات اور لاپتہ کیسز کے حل کا معاملہ
لاہور ہائی کورٹ نے لاہور کے تحقیقاتی ونگ کی ناقص کارکردگی پر ٹیم کی تبدیلی کا حکم دے کر لاپتہ خواتین کے کیسز کے حل پر زور دیا ہے۔ عدالت کی یہ ہدایت اس وقت سامنے آئی ہے جب 1718 کیسز تاحال زیرِ تفتیش یا حل طلب ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق لاپتہ خواتین کے کیسز کی بڑی تعداد لاہور سے رپورٹ ہوئی ہے، اس لیے تحقیقاتی عمل میں بہتری کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم رپورٹ میں ٹیم کی تبدیلی کی آخری تاریخ یا نئی ٹیم کے قیام کا تفصیلی شیڈول شامل نہیں تھا۔
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