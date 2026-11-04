پنجاب اسمبلی غیر قانونی بھرتی کیس کی سماعت 18 نومبر 2026 تک ملتوی
انسداد بدعنوانی عدالت نے پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں پرویز الٰہی کی غیر حاضری پر تنبیہ کرتے ہوئے سماعت 18 نومبر 2026 تک ملتوی کر دی ہے۔
انسداد بدعنوانی عدالت نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سماعت 18 نومبر 2026 تک ملتوی کر دی ہے۔ 24News ٹی وی چینل کے مطابق یہ فیصلہ بدھ کے روز ہونے والی سماعت کے دوران سنایا گیا۔ عدالت نے سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی کو اگلی تاریخ پر ہر صورت پیش ہونے کی ہدایت کی تاکہ ان پر فرد جرم عائد کی جا سکے۔
یہ مقدمہ انسداد بدعنوانی کے ادارے اے سی ای پنجاب نے درج کیا تھا۔ اس میں سابق وزیراعلیٰ پرویز الٰہی، سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور دیگر افراد پر پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں اور بھرتی کے عمل پر اثرانداز ہونے کا الزام ہے۔ مقدمے کی کارروائی انسداد بدعنوانی عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے کی۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
عدالتی کارروائی میں کون کون پیش ہوا
سماعت میں مرکزی ملزم محمد خان بھٹی سمیت ضمانت پر رہا دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی حاضری درج کرائی۔ تاہم سابق وزیراعلیٰ پرویز الٰہی عدالت میں موجود نہیں تھے۔
پرویز الٰہی کے وکیل نے عدالت میں حاضری سے استثنیٰ کی درخواست جمع کرائی۔ وکیل کے مطابق ان کے موکل کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ عدالت نے ایک دن کی چھوٹ دے دی، لیکن ملزمان کی بار بار غیر حاضری پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔
عدالت نے واضح کیا کہ ملزمان کی مسلسل غیر حاضری سے فرد جرم عائد کرنے کا عمل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ عدالت نے خبردار کیا کہ اگلی سماعت میں تمام ملزمان کی موجودگی لازمی ہوگی، کیونکہ غیر حاضری کیس کی پیش رفت میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
ملزمان کی غیر حاضری پر عدالت کا سخت مؤقف
انسداد بدعنوانی عدالت نے ملزمان کی بار بار غیر حاضری کو مقدمے کی رفتار میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ عدالت کے مطابق فرد جرم عائد کیے بغیر ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے تمام ملزمان کو اگلی تاریخ پر پیش ہونا ہوگا۔
عدالت نے ایک اور اہم نکتہ بھی اٹھایا۔ اس نے اگلی تاریخ پر ملزم مختار رانجھا کی بریت سے متعلق دلائل طلب کیے ہیں۔ مختار رانجھا اس مقدمے میں شریک ملزم ہیں اور ان کی بریت کے معاملے پر عدالت آئندہ سماعت میں فریقین کو سنے گی۔
یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ عدالت نے یہ تمام ہدایات ایک دن کی چھوٹ دینے کے باوجود جاری کیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عدالت استثنیٰ کو محدود رکھنا چاہتی ہے اور کیس کو مزید التوا کا شکار ہونے سے بچانا چاہتی ہے۔
آئندہ سماعت اور مقدمے کے اگلے مراحل
اب مقدمے کی اگلی سماعت 18 نومبر 2026 کو ہوگی۔ اس تاریخ پر پرویز الٰہی سمیت تمام ملزمان کی پیشی متوقع ہے تاکہ عدالت فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع کر سکے۔
اگلی تاریخ پر مختار رانجھا کی بریت کے حق میں دلائل بھی سنے جائیں گے۔ اس سے یہ واضح ہوگا کہ عدالت شریک ملزمان کے معاملات کو الگ سے دیکھ رہی ہے، جبکہ مرکزی ملزمان پر فرد جرم کا عمل بھی آگے بڑھانا چاہتی ہے۔
اس مقدمے میں یہ الزام ہے کہ پنجاب اسمبلی کی بھرتیوں کے عمل پر اثرانداز ہوا گیا اور غیر قانونی تقرریاں کی گئیں۔ تاہم یہ تمام الزامات ابھی ثابت نہیں ہوئے، اور عدالت کا فیصلہ شواہد اور آئندہ سماعتوں کی کارروائی کے بعد ہی سامنے آئے گا۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime