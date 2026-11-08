پنجاب کی کابینہ: مریم نواز جہلم کے ڈپٹی کمشنر معزول، امتحانات کا شیڈول بحال
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جہلم کے ڈپٹی کمشنر میر رزا اوزگن کو امتحانات کے تاخیر پر فوری عہدے سے معزول کر دیا اور امتحانات کا شیڈول بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اتوار کے روز ضلع جہلم کے ڈپٹی کمشنر میر رزا اوزگن کو فوری طور پر ان کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان اس بات کی روشنی میں کیا گیا ہے کہ ضلع میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تاریخ میں تاخیر کی گئی تھی، جس کی بنیادی وجہ وزیر اعلیٰ کے 10 نومبر کی اپنی آمد کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامی اقدامات تھے۔
امتحانات کی تاخیر اور سرکاری نوٹیفیکیشن
اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے آفس سے جاری ایک خط میں ڈپٹی کمشنر میر رزا اوزگن نے براہِ راست بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن (BISE) راولپنڈی کو آگاہ کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ضلعی سطح پر انتظامی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی امتحانات کے آرام دہ انعقاد میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور طلباء کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔Also readپاکستان آذربائیجان کی فتح کا چھٹا سالانہ جشن منانے پر مسرت کا اظہار
سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے مارکیٹوں اور بازاروں میں مایوسی پھیلنے کا خدشہ تھا، اسی لیے انہوں نے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم، اس عمل نے وزیر اعلیٰ کے حکام کو سخت ناپسندیدگی کا سبب بنایا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایسے اقدامات سے عام عوام اور تعلیمی اداروں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
وزیر اعلیٰ کا سخت ردعمل اور معزولی کا حکم
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس معاملے پر فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کی معزولی کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ضلعی انتظامیہ نے ان کے ہدایات کی صریح خلاف ورزی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لکھا کہ انہوں نے پہلے ہی واضح ہدایت جاری کر رکھی تھی کہ ان کی ضلعی دوروں کے دوران عوام کو کسی قسم کی تکلیف یا بے ترتیبی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔
انہوں نے اپنے خط میں تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ "اس بات کے باوجود کہ میری واضح ہدایات تھیں کہ ضلعوں کے دوروں کے دوران عوام کو کوئی تکلیف یا خلل نہیں پہنچانا چاہیے، پھر بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ میری ہدایات کی واضح توہین ہے۔" اس جملے کے فوراً بعد انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا۔
امتحانات کا شیڈول بحال اور نئی ہدایات
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید احکامات جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ملتوی کیے گئے امتحانات کو ان کے اصل شیڈول کے مطابق منگل 10 نومبر کو ہی منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے سختی کے ساتھ کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے کسی بھی "بدانتظامی یا غیر ضروری چالبازی" کے باوجود، امتحانات لازمی طور پر اسی تاریخ کو ہونے چاہیں گے۔
انہوں نے اپنی ٹوئٹر پوسٹ پر نقل کردہ ٹرانسفر نوٹیفکیشن میں ڈپٹی کمشنر میر رزا اوزگن کو پنجاب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں اپنی رپورٹنگ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ آگے کی کارروائی کے لیے مزید احکامات جاری کیے جا سکیں۔ یہ فیصلہ انتظامی سلسلے کو درپیش سختی کو واضح کرتا ہے۔
سیکیورٹی انتظامات اور عوام پر اثرات
وزیر اعلیٰ نے علاقائی اور ضلعی پولیس افسران، کمشنرز اور دیگر ڈپٹی کمشنرز کو بھی واضح ہدایت دی کہ ان کی آمد کے دوران بازاروں، دکانوں، کاروباری اداروں یا دیگر مقامات کو بند نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سکیورٹی انتظامات کے نام پر رہائشی گلیوں کو بلاک یا سیل نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی عوام کی حرکت میں کوئی رکاوٹ ڈالی جانی چاہیے۔
مریم نواز نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ سیکیورٹی پروٹوکول ہوشیارانہ اور غیر محسوس ہو تاکہ عام شہریوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کا مؤقف تھا کہ امن و امان کا قیام عام زندگی کی روایت کو متاثر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے تو اس کے سخت نوٹس لیے جائیں گے۔
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