پنجاب میں عوامی نقل و حمل کے لیے QR پینک بٹن نظام کا آغاز

پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے پہلے کئی سبکی سے منسلک عوامی نقل و حمل کی گاڑیوں میں QR پینک بٹن نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔
پنجاب میں تمام عوامی ذرائع نقل و حمل جیسے بس، وین، رکشہ، ٹیکسی اور دیگر گاڑیوں میں QR پینک بٹن نصب کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور (دنيا نيوز) - پنجاب نے عوامی نقل و حمل کے نیٹ ورک میں مسافران کی حفاظت کو بہتر بنانے اور ہنگام diesenنظام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئی QR پر مبنی پینک بٹن نظام متعارف کرا یا ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی (PSCA) کے تحت چیف منٹر مریم نواز کی ڈیجیٹل پنجاب کے نظریے کے تحت شروع کیا گیا یہ ابتدائی نظام، عوامی نقل و حمل کی گاڑیوں کو صوبے کی ڈیجیٹل حفاظت کے ڈھنگ کے ساتھ جوڑے گا۔ اہل کاروں کے مطابق، QR پینک بٹن پنجاب بھر میں بس، وین، رکشہ، ٹیکسی اور دیگر عوامی نقل و حمل کی گاڑیوں میں nimm کیا جائے گا۔ یہ نظام اتھارٹی کےذاتی ذرائع سے بناے گیا ہے کہ حکومت پر کسی 추가 مالی بوجھhematic ڈالے۔ مسافر مفت میں عوامی حفاظت ایپ اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی پلیٹ فارم کے ذریعے اس سروس تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ QR پینک بٹن میں 12 حفاظتی خصوصیات شامل ہیں، جن میں ہنگام کال، ویڈیو کال، لائیو چیٹ، مقام sharن爻، گاڑی کی توثیق اور فوری پولیس انسداد شامل ہے۔ سفر کی ابتدائی میں QR کو اسکین کرنے سے مسافر گاڑی، اس کے مالک ڈرائیور کی توثیق شدہ تفصیلات دیکھ سکیں گے اور یہ معلومات اپنی فیملی یا قابل اعتماد رشتہ داروں کے ساتھ Shear کر سکیں گے۔ کسی ہنگام کی صورت میں، مسافر کال، ویڈیو کال یا لائیو چیٹ کے ذریعے اقتدار سے رابطہ کر سکیں گے۔ نظام خودکار مسافر کے مقام اور گاڑی کی تفصیلات سیف سٹیز کنٹرول روم کو منتقل کر دے گا، جس سے اقتدار کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک کے ذریعے فوری انسداد کی ترتیبات کر سکیں گے۔ اہل کاروں نے کہا کہ ڈرائیور بھی ہنگام میں فوری Administrator کے ذریعے اس نظام سے مدidget لے سکیں گے۔ پنجاب کے انسپکٹر جنرل آف پولیس عبدل کریم نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت پولیس فورس کی سب سے زیادہ ترجیح ہے، اور QR پینک بٹن قانون نافذ کرنے والوں اور عوام کے درمیان ایک مؤثر پ凌奕 کے طور پر کام کرے گا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے مينيجرنگ ڈائریکٹر احسن یونس نے کہا کہ یہ ابتدائیئنہ صرف Video Surveillance، اسمارٹ ٹیکنالوجی اور Real-time اسپانسر ق stockings سے پنجاب کے عوامی نقل و حمل کے نیٹ ورک کو ایک ڈیجیٹل کنکٹڈ حفاظت ماحول میں بدلنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ ICT بیڈictions نائل نے ڈیجیٹل سیکیورٹی کے ذریعے مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے سخت کوششیں کی ہیں۔ پنجاب کے چیف منٹر مریم نواز کی ڈیجیٹل پنجاب کے vision کے تحت، پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے اس نئی ٹیکنالوجی کو ترقی دیا ہے جو عوامی نقل و حمل میں موجود خطرات کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ QR پینک بٹن نظام صرف س margarita کمانڈ کے لیے نہیں بلکہ مسافر کو خود اپنی حفاظت کے ذرائع بھی فراہم کرے گا۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو مسافر، ڈرائیور اور پولیس کے درمیان جڑے گا اور یقینی بنائے گا کہ کسی بھی ہنگام کی صورت میں مدد کے ساتھ ساتھ League ii نہیں ہوتی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں تمام عوامی نقل و حمل کی گاڑیوں میں QR پینک بٹن نصب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے پہلےACY stroller کی مارکیٹنگ اور آگاہی branی کا عمل شروع ہو گا۔ عوام کو بتایا جائے گا کہ وہ QR کس طرح اسکین کریں، ایپ کس طریقے سے استعمال کریں اور iosی صورت میں کیا کرنا ہے۔ سسٹم میں مزید بہتری کے لیے عوامی رائے同治 بھی Gathering kia jaye ga.
اس طرح تمام سسٹم کے pool نن بہتر ہوں گے اور اس کا aansodhan سارے پنجاب میں ہو سکے گا۔ اس ابتدائی قیادت کے تحت، پنجاب CCorrectness میں عوامی نقل و حمل safer بنا دینا ایک Possibly بنانے والی قدم ہے
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