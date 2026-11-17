پنجاب میں اپنا گاؤں پروگرام کا آغاز، 44 دن میں 485 دیہات کی ترقی
پنجاب میں اپنا گاؤں پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے تحت 44 دن کے اندر 485 دیہات میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور کوآپریٹو سوسائٹیز کا قیام عمل میں آئے گا۔
پنجاب کے دیہی علاقوں میں بنیادی سہولتوں اور مقامی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اہم اعلان کیا ہے جس کے تحت ' اپنا گاؤں پروگرام' کا آغاز کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ نے منگل کو اس نئے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد دیہی آبادی کے لیے بہتر رہائشی ماحول فراہم کرنا اور مقامی لوگوں کو اپنی کمیونٹی کی ترقی میں براہ راست شامل کرنا ہے۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
پروگرام کی تفصیلات اور بنیادی ڈھانچہ
اس پروگرام کے تحت دیہات میں پکی گلیاں، بہتر نالوں کی نظام، گندے پانی کے نکاس کے لیے جوہڑ اور سولر پاورڈ اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔
حکومت نے اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹی ماڈل کو اپنایا ہے تاکہ مقامی لوگ خود یہ تعین کر سکیں کہ ان کے علاقے میں کون سی ترقیاتی ضروریات سب سے زیادہ اہم ہیں۔
مرحلہ وار عمل اور ٹائم لائن
پروگرام کے پہلے مرحلے میں 485 دیہات میں ڈویلپمنٹ کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی جائیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید 1500 دیہات شامل کیے جائیں گے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے 44 دن کی سخت ڈیڈ لائن مقرر کی ہے جس کے اندر تمام ضروری اقدامات مکمل کرنے ہوں گے۔
29 سال بعد کوآپریٹو پابندی میں نرمی
یہ اقدام پنجاب میں کوآپریٹو سیکٹر کے لیے ایک تاریخی قدم ہے کیونکہ 29 سال بعد اس سیکٹر پر عائد جزوی پابندی کو اٹھایا جا رہا ہے۔
اس سے مقامی لوگوں کو کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں پر فیصلہ سازی کا اختیار ملے گا جس سے عمل کو پائیدار اور موثر بنانے کا ارادہ ہے۔
مانیٹرنگ کمیٹیز اور ذمہ داریاں
شفافیت اور مناسب نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے ہر کوآپریٹو سوسائٹی میں صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، خزانچی اور ایگزیکٹو ممبر پر مشتمل پانچ رکنی مینجمنٹ کمیٹی قائم کی جائے گی۔
اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ایک الگ پانچ رکنی تحصیل سطح کی مانیٹرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جس میں ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر آف لوکل گورنمنٹ بھی شامل ہوں گے۔
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