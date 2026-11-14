پنجاب: خوشحال دیہات پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے 23.85 ارب روپے کی منظوری
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خوشحال دیہات پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے 23.85 ارب روپے منظور کر لیے ہیں، جن سے 475 دیہات میں پختہ گلیوں اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے خوشحال دیہات پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے 23.85 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پروگرام صوبے کے 475 دیہات میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر 24NewsHD ٹی وی نے ہفتے کے روز رپورٹ کی۔
اس پروگرام کے تحت منتخب ہونے والے ہر گاؤں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے 50 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ان منصوبوں میں پختہ گلیاں اور نکاسی آب کا مناسب نظام شامل ہے، تاکہ دیہات کے رہائشیوں کو بنیادی سہولیات تک بہتر رسائی مل سکے۔Also readCummins denies Khawaja double century as Australia declare at 475-4
خوشحال دیہات کمیٹی کا ڈھانچہ اور نگرانی کا نظام
خوشحال دیہات کمیٹی ہر گاؤں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی نگرانی کرے گی۔ اس کمیٹی کی سربراہی متعلقہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سروسز کریں گے، جو منصوبوں کے مکمل ہونے تک اس عمل کی نگرانی کے ذمہ دار ہوں گے۔
کمیٹی میں پانچ سرکاری اور چار نجی ارکان شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین اور متعلقہ سب انجینئر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جس سے مقامی سطح پر انتظامی اور تکنیکی دونوں پہلوؤں کی نمائندگی یقینی بنائی گئی ہے۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ خوشحال دیہات کمیٹیوں کو گرانٹ کی پہلی قسط نومبر تک جاری کر دی جائے۔ اس اقدام کا مقصد منصوبوں پر کام کا آغاز بروقت کرانا ہے۔
دوسرے مرحلے میں 2,000 دیہات کی منصوبہ بندی
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پروگرام کے دوسرے مرحلے کے لیے مزید 2,000 دیہات کا ترقیاتی منصوبہ طلب کیا ہے۔ اس مرحلے کی منصوبہ بندی پہلے مرحلے کے عملی تجربے کی بنیاد پر آگے بڑھائی جائے گی، یعنی پہلے مرحلے کے 475 دیہات کی عملی پیش رفت سے متعلق سیکھے گئے سبق دوسرے مرحلے میں بھی سامنے رکھے جائیں گے۔
دوسرے مرحلے کی تفصیلی منصوبہ بندی کے لیے متعلقہ حکام کو درکار دستاویزات اور تجاویز مرتب کرنا ہوں گی۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس منصوبے کے دائرہ کار میں شامل ہونے والے دیہات کی فہرست کا تعین مخصوص طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا۔
شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں ترقی کا اصول
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ ترقیاتی کام شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں بنیادوں پر کیے جائیں گے۔ ان کے مطابق ترقی کے عمل میں کسی علاقے کی سیاسی وابستگی کو معیار نہیں بنایا جائے گا۔
وزیراعلیٰ کے مطابق صوبے کے ہر علاقے کو ترقی اور اپنے مسائل کے حل کا برابر حق حاصل ہے۔ اسی اصول کو خوشحال دیہات پروگرام کی بنیادی سوچ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد صوبے کے مختلف حصوں کے درمیان ترقیاتی فرق کو کم کرنا بیان کیا گیا ہے۔
اس پروگرام کا براہ راست فائدہ ان دیہات کے رہائشیوں کو پہنچنے کی توقع ہے جہاں پختہ گلیوں اور نکاسی آب کے نظام کی سہولت میسر نہیں۔ منصوبوں کی تکمیل کے بعد مقامی سطح پر بنیادی سہولیات میں بہتری کا عمل دیکھا جا سکے گا، جس کی نگرانی خوشحال دیہات کمیٹیوں کے ذریعے ہوگی۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics